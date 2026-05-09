Un élan de solidarité pour ceux dans le besoin

Le programme "Épargner ensemble pour les personnes précaires" de 2026 à Lâm Dông contribue à mobiliser des ressources financières et ouvre de nouvelles opportunités pour que les personnes défavorisées puissent s’élever et stabiliser leur vie.

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Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie de lancement en ligne dans toute la province, les localités de Lâm Đông (Hauts plateaux du Centre) et les succursales de la Banque de politique sociale ont simultanément mis en œuvre le programme. De nombreux organismes, entreprises, fonctionnaires, employés et citoyens se sont inscrits pour participer à l’épargne, exprimant ainsi leur sens de la responsabilité sociale et leur esprit de partage avec la communauté.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Ngoc Hiêp, a souligné que Lâm Đông considère toujours la mise en œuvre efficace des programmes de crédit social comme l’une des tâches centrales et de long terme, contribuant de manière importante à la réalisation des objectifs de réduction durable de la pauvreté, à l’édification de nouvelles zones rurales et à la garantie de la sécurité sociale, tout en améliorant les conditions de vie de la population.

L’encours total des prêts : 19.200 milliards de dôngs Au 31 mars 2026, le total des capitaux de la succursale provinciale de la Banque de politique sociale atteignait près de 19.270 milliards de dôngs, soit une hausse de 965 milliards par rapport au début de l’année. Parmi celles-ci, les capitaux en fiducie reçus au niveau local s’élevaient à 2.585,1 milliards de dôngs, représentant 13,4% du montant. L’encours total des prêts atteignait 19.209,6 milliards de dôngs.

Depuis le début du mois d’avril jusqu’à présent, la province a mobilisé 186 milliards de dôngs via ce programme.

Avec le message "Un petit geste, une grande signification", le programme a rapidement obtenu une large adhésion.

Dans le quartier de Binh Thuân, l’encours total du crédit de politique sociale atteint actuellement plus de 101,37 milliards de dôngs, avec 50 groupes d’épargne et de prêts et près de 2.380 foyers bénéficiaires. Il s’agit d’une zone où la demande de capitaux est élevée, l’économie agricole représentant encore la part principale.

Nguyên Thi Ánh Nguyêt, présidente de l’Association des femmes du quartier de Binh Thuân, a indiqué que cette organisation avait largement déployé le programme auprès de ses membres, des sous-sections et des groupes d’épargne, tout en mobilisant les proches pour y participer. L’association mène une campagne de sensibilisation soutenue durant le mois d’avril et tout au long de l’année 2026, en l’associant à des actions de reconnaissance et de récompense des participants.

Selon Mme Nguyêt, la demande d’emprunts de la population locale reste élevée, tandis que les ressources issues des crédits préférentiels ne suffisent pas à couvrir tous les besoins. La mobilisation de fonds supplémentaires dans le cadre du programme permet aux pauvres et aux familles méritantes d’accéder plus facilement à des prêts à taux préférentiels, de développer leurs activités de production et d’améliorer leurs revenus.

Photos : CTV/CVN

Nguyên Thi Đuoc, domiciliée dans le quartier de Binh Thuân et participant à un programme d’épargne, a partagé : "Même si le montant de mon épargne n’est pas important, je privilégie toujours les dépôts auprès de la Banque de politique sociale comme une contribution concrète pour soutenir les personnes en difficulté".

Selon les statistiques de la succursale de cette banque à Binh Thuân, depuis le début du mois d’avril, les organisations et associations de ce quartier ont mobilisé plus de 2,3 milliards de dôngs.

Ce programme attire également la participation de nombreuses entreprises. La société à responsabilité limitée de loterie de Binh Thuân a déposé 20 milliards de dôngs d’épargne dans le quartier de Phú Thuy. "La participation au programme n’est pas seulement une activité humaniste, elle contribue également à augmenter les ressources financières des programmes de crédit social et à créer davantage d’opportunités pour que les pauvres et les groupes vulnérables puissent stabiliser leur vie", a déclaré Nguyên Vu Thiên Đâu, directrice adjointe de cette compagnie.

Photo : BLD/CVN

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Les fonds de crédit de la Banque de politique sociale continuent de jouer leur rôle en tant que canal de soutien essentiel dans la réduction de la pauvreté et la garantie de la sécurité sociale à Lâm Đông. Grâce à ces capitaux préférentiels, de nombreux modèles de production efficaces ont vu le jour, créant des emplois et augmentant les revenus des habitants locaux, notamment dans les régions en difficulté.

Dès le début de cette année, cette banque a pris l’initiative de conseiller le Comité provincial du Parti et le Comité populaire provincial sur la mise en œuvre des orientations et politiques concernées, dont la Directive N°39 du Secrétariat du Parti sur l’amélioration de l’efficacité du crédit et des politiques sociales dans la nouvelle période. Rien qu’au premier trimestre, le budget local et l’Association provinciale des femmes ont transféré 361,8 milliards de dôngs de capitaux à la banque pour les prêter aux bénéficiaires des politiques sociales.

Hoàng Phuong/CVN