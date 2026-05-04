Hô Chi Minh-Ville, éclatante de son nom d’or

Il y a 50 ans, lors de la première session de l’Assemblée nationale du Vietnam réunifié (en 1976), il fut décidé de rebaptiser la ville de Saïgon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville. Cinquante ans plus tard, la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh s’est transformée en une métropole puissante, affirmant avec force son essor.

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Photo : VNA/CVN

Les réalisations dans tous les domaines ont confirmé la valeur immense de la paix et de la réunification nationale, faisant de Hô Chi Minh-Ville le moteur économique du pays ainsi qu’un centre majeur dans de nombreux domaines culturels, économiques et sociaux.

Le 30 avril 1975, le pays fut réunifié, le Nord et le Sud retrouvèrent leur unité. Le vœu sacré du Président Hô Chi Minh ainsi que l’aspiration ardente de tout le peuple vietnamien devinrent réalité. Cette victoire ne mit pas seulement fin à une période douloureuse, elle ouvrit également une nouvelle ère d’indépendance, d’unification et de marche vers le socialisme.

À la suite du succès des élections générales pour l’Assemblée nationale commune de tout le pays, la première session de l’Assemblée nationale du Vietnam réunifié (du 24 juin au 3 juillet 1976) adopta une résolution officialisant le nom de Hô Chi Minh-Ville pour l’ancienne ville de Saïgon - Gia Dinh.

À partir de ce jalon historique, la ville portant le nom de l’Oncle Hô entama son processus de reconstruction, de développement et de modernisation.

Dans les premières années suivant la Libération, bien que n’ayant pas subi les destructions massives d’infrastructures qu’avait connues Hanoi durant la guerre, Hô Chi Minh-Ville dut faire face à d’immenses difficultés : infrastructures dégradées, production paralysée, inflation atteignant parfois 740%, plongeant des millions d’habitants dans la précarité.

Selon le Professeur associé Phan Xuân Biên, "pour la première fois dans l’histoire, les habitants de Saïgon durent manger des aliments de substitution, allant des patates douces au manioc, jusqu’au sorgho, parfois à hauteur de 90% de leur alimentation. Cela entraîna une crise socio-économique de plus en plus grave".

Mais c’est précisément dans ces moments critiques, lorsque tout semblait presque impossible, que la volonté de rebondir d’une ville résiliente s’affirma avec force.

Les dirigeants municipaux devaient à la fois assurer le riz quotidien pour 3,5 millions d’habitants et chercher activement des solutions pour relancer la production industrielle. Les entreprises se liaient aux provinces pour exploiter les matières premières, échanger les produits finis, réaliser des productions complémentaires hors des quotas fixés, augmenter les revenus des travailleurs grâce aux salaires à la tâche ; des dizaines de secteurs artisanaux et familiaux furent restaurés ; certaines entreprises mixtes public-privé furent expérimentées avec succès. Grâce à ces nouvelles approches, l’économie urbaine commença à retrouver sa croissance.

À partir de ces initiatives de "brèche dans les mécanismes", le Comité municipal du Parti adopta deux résolutions majeures : la 9e Résolution (1979) et la 10e Résolution (1980), qui posèrent les bases des transformations futures, favorisant la libération des forces productives et encourageant l’esprit d’innovation à la base.

De nombreuses unités devinrent alors exemplaires dans le fonctionnement selon le "mécanisme de la Ville" : la Compagnie de détergents du Sud, Phong Phu Textile, Thành Công Textile, Phuoc Long Textile, la Société alimentaire municipale, l’Entreprise municipale de tabac, Bière Saïgon, Sinco, Caric…

L’adoption audacieuse de nouveaux modèles comme le "bris des barrières", la "rémunération à la production" permit non seulement de résoudre les difficultés immédiates, mais ouvrit aussi la voie à une nouvelle pensée réformatrice dans la gestion économique, préparant le Renouveau national.

Entre 1975 et 1985, le produit intérieur brut régional, PIBR, de la ville atteignit une moyenne de 2,7% par an. Lorsque la politique du Dôi Moi (Renouveau) fut lancée à l’échelle nationale en 1986, Hô Chi Minh-Ville fut l’une des localités pionnières dans la réforme de la gestion économique, le développement du secteur privé, l’attraction des investissements étrangers et l’expansion de nouveaux services.

D’une économie dominée par le secteur public et collectif, Hô Chi Minh-Ville mit progressivement en place une structure économique plurielle, dynamique et compétitive. De nombreux parcs industriels et zones franches furent créés, tels que Tân Thuân, Linh Trung ou Hiêp Phuoc, attirant des centaines d’entreprises nationales et étrangères. Le système financier et bancaire fut rétabli et développé, contribuant à mobiliser les flux de capitaux nécessaires au développement de l’industrie, du commerce et des services.

La création de la Zone de haute technologie en 2002 marqua particulièrement le tournant de la ville vers le développement des hautes technologies et son intégration dans les chaînes de production mondiales. La croissance du PIBR fut continue, dépassant régulièrement la moyenne régionale et nationale : 1986-1990 : 7,82%/an, 1991-1995 : 12,62%/an, 1996-2000 : 10,11%/an, 2001-2005 : 11%/an, 2006-2010 : 11,18%/an, 2011-2020 : 6,86%/an.

La pandémie de COVID-19 paralysa temporairement les moteurs de croissance. Mais en 2022, la ville rebondit fortement avec une croissance du PIBR de 9,03%, le niveau le plus élevé des dix dernières années.

Les politiques sociales mises en œuvre avec détermination permirent de retenir la main-d’œuvre et d’attirer les travailleurs de retour vers la production, créant ainsi les bases d’une reprise rapide. Ce succès permit non seulement à la ville de retrouver sa position de locomotive économique, mais aussi de contribuer de manière significative au budget national, avec une part d’environ 24% sur la période 2020-2024.

Le 1er juillet 2025, Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu fusionnèrent, ouvrant un nouvel espace de développement. La ville définit ainsi un modèle de développement fondé sur "3 régions - 1 zone spéciale - 3 corridors - 5 piliers", reflétant une vision globale, une répartition claire des fonctions territoriales et une dynamique durable pour tout le Sud.

Hô Chi Minh-Ville acheva l’année 2025 avec des chiffres records : contribution de 23,5% au PIB national, un tiers des recettes budgétaires du pays, et un PIBR par habitant atteignant 8.755 USD.

Photo : VNA/CVN

L’esprit de solidarité est devenu une caractéristique essentielle de la culture urbaine de Hô Chi Minh-Ville. La ville fut à l’origine de nombreux programmes sociaux : "Reconnaissance envers les bienfaiteurs", lutte contre la pauvreté, suppression des logements précaires, soutien à Truong Sa et aux zones frontalières.

Dès la réunification du pays, Hô Chi Minh-Ville dut faire face à de nombreuses difficultés, notamment dans les banlieues telles que Củ Chi, Hóc Môn ou Cần Giờ. Au début des années 1990, environ 17% des foyers de la ville (soit près de 122.000 ménages) vivaient encore dans la pauvreté. La lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté devinrent alors à la fois une responsabilité politique et une mission profondément humaniste pour le Parti et les autorités municipales.

Après plus de 30 ans de mise en œuvre, Hô Chi Minh-Ville est devenue un modèle national dans ce domaine, avec un seuil de pauvreté trois fois supérieur à la norme nationale. Aujourd’hui, la réduction durable de la pauvreté est devenue un objectif essentiel de l’ensemble du système politique, visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Les programmes "Maison du printemps", "Maison syndicale", "Têt de la solidarité", "Mois des travailleurs" continuent d’améliorer concrètement la vie des habitants. À partir de 2026, la ville prendra en charge 100% des cotisations d’assurance maladie pour de nombreux groupes vulnérables : ménages pauvres, quasi-pauvres, personnes âgées isolées, personnes gravement malades ou handicapées.

En parallèle, un programme de dépistage médical gratuit pour toute la population est mis en œuvre, avec l’objectif que chaque citoyen bénéficie d’un bilan de santé au moins une fois par an.

D’une ville encore limitée sur le plan urbain, Hô Chi Minh-Ville s’est progressivement transformée grâce à de grands projets d’infrastructure. Aujourd’hui, elle dispose de plus de 4.000 km de routes et de centaines de ponts. Le boulevard Est-Ouest, le tunnel de Thu Thiêm, le pont Phu My ainsi que les autoroutes interrégionales ont constitué un réseau de transport moderne. Les nouveaux quartiers urbains comme Phu My Hung, Thu Thiêm ou Nam Sài Gon ont profondément changé le visage de la ville.

La mise en service de la ligne de métro n°1 (Bên Thành - Suôi Tiên) marque également une étape majeure dans le développement des transports publics de masse.

Le 29 avril, la ville lança quatre grands projets structurants : la place centrale et le centre administratif municipal, la ligne ferroviaire n°2 Bên Thành - Thu Thiêm, la cité universitaire internationale, le parc paysager de Bên Nhà Rồng - Khanh Hôi.

Ces projets ouvrent une nouvelle perspective pour cette métropole de plus de 14 millions d’habitants.

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Forte des résultats impressionnants de 2025, Hô Chi Minh-Ville se prépare à une nouvelle phase de développement avec l’objectif d’une croissance à deux chiffres, un PIBR par habitant de 9.800 USD et l’ambition de devenir une "mégapole internationale" figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

D’ici 2030, elle vise à devenir une métropole civilisée et moderne, un centre dynamique d’innovation et d’intégration profonde en Asie du Sud-Est. À l’horizon 2045, elle ambitionne de figurer parmi les 100 villes offrant la meilleure qualité de vie au monde et de devenir un centre économique, financier, éducatif, médical et de services de l’Asie.

Avec une vision à long terme, la ville ne se concentre pas uniquement sur la croissance économique, mais accélère également le développement des technologies numériques, de la finance numérique, de la logistique et des infrastructures urbaines modernes. L’un des projets les plus importants de Hô Chi Minh-Ville est l'établissement du Centre financier international du Vietnam, d’une superficie de 898 ha, s’étendant sur les quartiers de Saïgon, Bên Thành et la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm. Ce projet est conçu pour devenir un centre financier moderne, capable d’attirer de grands groupes nationaux et internationaux.

Le Comité du Parti de la ville a promulgué le Programme d’action n°15 CTrHĐ/TU (daté du 30 mars 2026), afin de concrétiser les objectifs, les indicateurs et les missions prioritaires selon une approche cohérente et interconnectée. Le Comité populaire municipal a, de son côté, activement institutionnalisé ces orientations en adoptant l’ensemble des plans de mise en œuvre, étroitement liés aux exigences de gouvernance et à l’objectif central d’une croissance "à deux chiffres". Concernant les neuf résolutions stratégiques du Bureau politique, la ville a déjà publié 9 programmes d’action sur 9 ainsi que 9 plans de déploiement sur 9, avec une répartition claire des organismes responsables, des calendriers précis et des résultats attendus.

Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de la ville, a souligné : "L’intelligence, la solidarité et l’innovation ne sont pas seulement des slogans, mais un engagement politique et une norme d’action. Chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque habitant de la ville doivent unir leurs efforts et leur volonté, transformer les aspirations en actions, les objectifs en résultats ; afin que Hô Chi Minh-Ville mérite pleinement d’être un lieu de convergence des intelligences, un moteur de croissance pour tout le pays, et une ville civilisée, moderne et solidaire".

Lors de ses visites et séances de travail à Hô Chi Minh-Ville, Tô Lâm, secrétaire général du Parti et président de l’État, a souligné que Hô Chi Minh-Ville est un grand centre économique, un lieu auquel le pouvoir central peut confier en toute confiance les missions les plus importantes et les plus complexes.

Il a demandé à la ville de se concentrer sur la résolution des blocages structurels, l’amélioration des conditions de vie de la population et l’ambition de devenir une mégapole internationale ; de renforcer l’innovation, de lever les obstacles institutionnels afin d’assurer un développement plus rapide et plus durable.

Lors de la réunion avec le Bureau permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, le 27 avril, Tô Lâm a insisté sur le fait que l’objectif d’une croissance à deux chiffres devait être clairement lié au rôle moteur de la ville dans le développement de l’ensemble de l’économie nationale, sans privilégier uniquement la quantité au détriment de la qualité et des fondations durables ; il a également demandé de ne pas laisser les capitaux, les terrains, les projets ou les opportunités rester bloqués, de poursuivre avec détermination la résolution définitive des obstacles juridiques, de planification et d’investissement, ainsi que d’accélérer le décaissement des investissements publics.

Photo : VNA/CVN

Avec le soutien du Parti, de l’État, de la population et des autres localités du pays, Hô Chi Minh-Ville se trouve aujourd’hui devant une opportunité historique : devenir une ville globale, moderne, solidaire, durable et à la hauteur des grandes métropoles du monde.

Mai Quynh/CVN