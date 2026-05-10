Hô Chi Minh-Ville, hub technologique émergent d'Asie du Sud-Est

Moteur économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation en centre régional de science, technologie et innovation. Soutenue par une stratégie ambitieuse, des infrastructures numériques modernes et un écosystème dynamique, elle affirme progressivement son statut de technopôle majeur en Asie du Sud-Est.

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>> Investissements massifs dans les infrastructures de données à Hô Chi Minh-Ville

>> Des fondations solides pour un pôle scientifique, technologique et d’innovation

Photo : VNA/CVN

La mégapole du Sud s’engage aujourd’hui dans une mutation stratégique décisive. À l’heure où la compétition mondiale se joue de plus en plus sur la maîtrise des technologies, des données et de l’innovation, elle entend dépasser son rôle traditionnel de centre industriel et commercial pour devenir un véritable moteur de l’économie de la connaissance.

Cette ambition s’inscrit dans la dynamique impulsée par la Résolution N°57 du Politburo, qui place la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur du nouveau modèle de développement national. Pour la plus grande ville du pays, il ne s’agit plus seulement d’attirer les investissements ou de maintenir sa croissance, mais de bâtir les fondations d’une puissance technologique régionale capable de rivaliser avec les grands centres d’innovation d’Asie.

Grâce à des investissements de long terme dans la recherche, les hautes technologies, les infrastructures numériques et les ressources humaines qualifiées, la ville dispose désormais d’une base solide pour accélérer cette transformation.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a progressivement consolidé sa position comme principal écosystème technologique du Vietnam. En 2025, son réseau de start-up figure parmi les 110 premiers mondiaux et concentre près de 50% des jeunes entreprises innovantes du pays. La mégapole du Sud est aussi le berceau de trois "licornes" technologiques vietnamiennes, symbole de la montée en puissance du numérique national.

Cette dynamique repose sur une stratégie coordonnée associant politiques publiques, universités, incubateurs, centres de recherche et investisseurs privés. La métropole compte aujourd’hui 143 entreprises de science et technologie, soit environ un cinquième du total national.

Plus révélateur encore, la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) au produit intérieur brut régional (GRDP) atteint 59%, dont près de trois quarts proviennent directement de la science et de la technologie. Ces chiffres traduisent un changement structurel de l’économie urbaine, où l’innovation devient progressivement un levier essentiel de création de valeur.

Le développement de cet écosystème s’appuie sur un réseau dense d’institutions académiques et scientifiques. Des dizaines d’universités et de collèges, des centaines d’organisations scientifiques et technologiques ainsi qu’un grand nombre de laboratoires modernes alimentent un environnement favorable à la recherche et à l’entrepreneuriat.

La ville bénéficie également d’un système de soutien relativement complet : incubateurs, fonds d’investissement, centres de transfert technologique et structures intermédiaires d’innovation jouent désormais un rôle clé dans l’accompagnement des jeunes pousses vietnamiennes.

L’attractivité croissante de Hô Chi Minh-Ville pour les capitaux technologiques internationaux illustre clairement sa montée en puissance.

En 2025, le secteur scientifique et technologique a attiré près de 1,8 milliard de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), représentant environ 22% du total des IDE enregistrés dans la ville. Plusieurs projets majeurs ont marqué cette dynamique, notamment dans les centres de données, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques.

Des groupes technologiques mondiaux comme le géant américain des puces électroniques NVIDIA, le fabricant américain de semi-conducteurs, microprocesseurs et cartes graphiques AMD, le second fabricant mondial de semi-conducteurs Intel ou encore le premier éditeur de logiciels en Europe SAP renforcent progressivement leur présence dans la métropole du Sud.

Cette attractivité repose sur plusieurs facteurs : une main-d’œuvre jeune et qualifiée, des coûts compétitifs, une position stratégique en Asie du Sud-Est et une volonté politique affirmée de soutenir l’innovation.

Au-delà de ces atouts traditionnels, les investisseurs internationaux voient désormais en Hô Chi Minh-Ville un marché capable de produire de l’innovation et de s’intégrer aux chaînes de valeur technologiques mondiales.

Au centre de cette stratégie figure le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), devenu en plus de deux décennies l’un des principaux technopôles du Vietnam.

Ce parc constitue aujourd’hui le noyau de l’innovation de la Région économique clé du Sud. Plus de 160 projets d’investissement y sont implantés pour un capital enregistré supérieur à 12 milliards de dollars.

Le site accueille plusieurs grands groupes internationaux comme Intel, Samsung, Nidec, Jabil, Sonion, Sanofi ou Schneider Electric. Il sert également de plateforme de développement pour des entreprises vietnamiennes qui ont réussi à s’internationaliser, telles que FPT et CMC.

En 2025, la valeur de production du parc a atteint environ 23 milliards de dollars, tandis que ses exportations ont dépassé 20,5 milliards. Ces résultats illustrent son rôle moteur dans l’économie technologique vietnamienne.

Photo : CTV/CVN

Cependant, ses ambitions dépassent largement la production industrielle. Les autorités souhaitent désormais transformer cette zone en véritable centre national d’innovation capable de diffuser technologies, savoir-faire et compétences dans l’ensemble du pays.

Le parc développe ainsi des centres de recherche et de développement, des structures de formation et des incubateurs de haute technologie afin de soutenir la commercialisation de produits "Make in Vietnam".

L’objectif est clair : faire évoluer le pays d’une économie d’assemblage vers une économie capable de concevoir, maîtriser et exporter des technologies à forte valeur ajoutée.

Autre pilier essentiel de l’écosystème technologique de la ville : le Parc logiciel Quang Trung, premier parc informatique concentré du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Après 25 ans de développement, le site accueille aujourd’hui plus de 120 entreprises numériques et fournit des centaines de produits et services technologiques à plus de trente pays.

Le modèle économique du parc illustre l’efficacité des investissements publics ciblés. Avec un investissement initial d’environ 200 milliards de dôngs issus du budget public, le parc a attiré plus de 6.600 milliards de dôngs de capitaux privés.

Mais Quang Trung ne se limite pas à un simple espace d’accueil pour entreprises technologiques. Il s’est progressivement transformé en véritable écosystème d’innovation associant entreprises, universités et instituts de recherche.

Sept universités et centres de formation technologique y forment chaque année plus de 3.000 spécialistes du numérique, contribuant à répondre à la demande croissante de ressources humaines qualifiées.

Photo : CTV/CVN

Pour la période 2025-2030, le parc ambitionne de devenir une véritable "cité scientifique", centrée sur la recherche-développement, l’innovation et la production de technologies fondamentales.

Le développement technologique de Hô Chi Minh-Ville repose également sur la puissance de son système universitaire et scientifique.

Parmi les institutions les plus influentes figure Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, qui joue un rôle central dans la formation, la recherche et l’innovation.

Avec plus de 90.000 étudiants, environ 4.000 enseignants et plus de 3.000 publications scientifiques annuelles, l’université constitue l’un des principaux réservoirs de talents du pays.

Ses laboratoires et groupes de recherche participent activement au développement de secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’automatisation ou encore les technologies biomédicales.

Le rapprochement croissant entre universités et entreprises représente d’ailleurs l’une des évolutions majeures de l’écosystème vietnamien. Les programmes de recherche appliquée, les incubateurs universitaires et les partenariats industriels favorisent désormais une meilleure circulation des compétences et de l’innovation.

Photo : CTV/CVN

Parallèlement au développement économique, Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation numérique afin de bâtir un modèle de ville intelligente.

L’objectif affiché est ambitieux : intégrer le groupe des cinquante villes intelligentes les plus avancées du monde d’ici 2030.

Cette stratégie repose sur des infrastructures numériques déjà largement déployées entre 2018 et 2025. La ville dispose actuellement de douze grands centres de données et prévoit la création de quatre méga-centres supplémentaires.

Le centre de données dédié à l’administration numérique fonctionne déjà avec plus de 1.200 serveurs. Des systèmes de caméras intelligentes, de capteurs IoT et des plateformes de données partagées ont également été installés dans de nombreux secteurs urbains.

À partir de ces infrastructures, plusieurs applications concrètes ont vu le jour : centre de supervision urbaine intelligent, systèmes électroniques de traitement administratif, plateformes de cartographie numérique, centres d’urgence interconnectés ou encore portails de participation citoyenne.

Dans les transports, la santé, l’éducation ou la sécurité publique, les solutions numériques permettent progressivement d’améliorer l’efficacité de la gestion urbaine.

Photo : CTV/CVN

La ville figure aujourd’hui parmi les leaders nationaux de la transformation numérique, avec près de 2.000 services publics accessibles en ligne.

Malgré ces avancées, les défis demeurent considérables. L’expansion rapide de la ville accentue les pressions sur les infrastructures, les transports, l’environnement et les services publics.

Les autorités reconnaissent que la prochaine étape ne consistera plus seulement à appliquer des technologies, mais à transformer profondément les modes de gouvernance.

Entre 2026 et 2030, la ville prévoit ainsi d’intensifier l’utilisation de l’intelligence artificielle, du big data, des modèles prédictifs et des jumeaux numériques afin d’optimiser le fonctionnement urbain en temps réel.

L’ambition est de créer un véritable "système d’exploitation urbain régional" capable d’intégrer les données territoriales et de piloter de manière intelligente les infrastructures et services publics.

Thúy Hà - Thao Nguyên/CVN