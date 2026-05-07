Culture traditionnelle : un levier stratégique pour l’économie créative vietnamienne

La révolution numérique a profondément transformé le paysage culturel mondial, faisant émerger de nouveaux supports de diffusion et une personnalisation inédite de la création artistique. Dans ce contexte, la culture traditionnelle apparaît comme un socle essentiel pour les créations contemporaines. Elle fournit les valeurs, les références et l’identité nécessaires à l’émergence d’une culture numérique nationale à la fois enracinée dans l’héritage et tournée vers la modernité.

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Forte de plus de 4.000 ans d’histoire, la culture vietnamienne constitue un patrimoine exceptionnel, façonné par les échanges avec les civilisations régionales au fil des siècles. Cet héritage ne se limite pas à enrichir la vie spirituelle de la population : il représente également une ressource stratégique pour un développement durable, notamment dans les domaines du tourisme, des industries culturelles et de l’économie créative.

Le Vietnam recense aujourd’hui plus de 40.000 sites historiques et culturels, près de 70.000 éléments du patrimoine culturel immatériel, dont 153 sites nationaux spéciaux. Le pays possède également 357 trésors nationaux ainsi que des millions d’objets historiques conservés dans 194 musées répartis sur l’ensemble du territoire.

La reconnaissance internationale du patrimoine vietnamien ne cesse de progresser. En 2025 seulement, quatre nouveaux sites et traditions vietnamiennes ont été inscrits ou distingués par l’UNESCO. Le Vietnam compte désormais 36 patrimoines reconnus au niveau international, dont neuf sites classés au patrimoine mondial, 17 éléments du patrimoine culturel immatériel et dix patrimoines documentaires mondiaux et régionaux.

Ces dernières années, le Vietnam a accordé une importance croissante à la valorisation de son patrimoine. La culture est désormais considérée non seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme une ressource stratégique, un moteur et un catalyseur du développement durable. Grâce à cette orientation, les patrimoines culturels sont de plus en plus intégrés aux politiques de développement socio-économique afin d’améliorer les conditions de vie de la population.

Le tourisme culturel constitue aujourd’hui le principal segment touristique du pays, représentant environ 70% du nombre total de visiteurs. Il joue ainsi un rôle central dans la structuration de l’offre touristique vietnamienne.

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism), le Vietnam figure en 2025 parmi les pays enregistrant les plus fortes croissances touristiques au monde, avec une progression d’environ 21%, bien supérieure à la moyenne mondiale (5%) et régionale en Asie-Pacifique (8%). Cette dynamique témoigne non seulement de la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19, mais aussi de l’efficacité d’une stratégie fondée sur la valorisation de la culture et du patrimoine. Elle répond par ailleurs à une tendance mondiale : près de 40% des touristes internationaux choisissent désormais leur destination en fonction de son patrimoine culturel et historique.

Si la culture génère d’importantes retombées économiques, son véritable enjeu réside surtout dans sa capacité à créer de la différenciation. À mesure que les technologies tendent à uniformiser les modes de production et de consommation, l’authenticité culturelle devient un avantage concurrentiel majeur. Comme le souligne l’UNESCO, "l’authenticité culturelle constituera un véritable avantage compétitif dans l’économie créative mondiale".

L’architecture, les arts traditionnels, la gastronomie, les costumes ou encore les pratiques culturelles constituent autant de marqueurs identitaires uniques permettant au Vietnam d’affirmer sa singularité dans le riche paysage culturel mondial.

À partir de ces héritages, de nombreux produits créatifs contemporains ont vu le jour : films et œuvres musicales inspirés de l’histoire et du folklore, créations de mode et de design intégrant des motifs traditionnels, jeux vidéo puisant dans les légendes vietnamiennes ou encore produits dérivés liés au patrimoine.

Le tourisme expérientiel connaît également un essor important avec des modèles comme "La Nuit de Hôi An", les visites de maisons communautaires anciennes, les expériences dans les villages artisanaux ou encore les spectacles culturels immersifs, qui séduisent un nombre croissant de visiteurs étrangers.

Ainsi, la tradition devient une source d’inspiration inépuisable pour la création contemporaine. Là où tradition et modernité se rencontrent naissent des produits culturels nouveaux, porteurs de mémoire collective tout en répondant aux attentes du public actuel.

Pendant longtemps, la culture vietnamienne s’est essentiellement exprimée dans des espaces physiques : monuments, festivals, musées, bibliothèques ou arts du spectacle. Avec l’essor des technologies numériques, un nouvel espace culturel est toutefois apparu : l’espace culturel numérique, où les patrimoines sont numérisés, diffusés et réinventés sous des formes inédites.

La numérisation du patrimoine est aujourd’hui largement engagée dans de nombreuses institutions et collectivités. Musées et bibliothèques développent des bases de données numériques, des expositions virtuelles et des reconstitutions en 3D permettant au public de découvrir les patrimoines à distance.

Ces initiatives contribuent non seulement à une conservation plus durable des patrimoines matériels et immatériels, mais élargissent également leur accessibilité, notamment auprès des jeunes générations.

Le 2 décembre 2021, le Premier ministre a approuvé le Programme de numérisation du patrimoine culturel du Vietnam pour la période 2021-2030. Cette stratégie vise à créer un vaste écosystème numérique culturel, servant à la fois la conservation, l’éducation et le développement des industries culturelles.

Dans le même esprit, la Résolution 80 du Bureau politique sur le développement culturel marque une nouvelle étape stratégique en faisant de la culture un véritable "système de régulation" du développement durable.

L’identité culturelle et la force du peuple vietnamien deviennent ainsi les fondements du soft power national. Cette richesse constitue à la fois une ressource endogène, un moteur de croissance et un atout stratégique pour accompagner le Vietnam dans son développement durable et son intégration internationale.

Texte : Vân Anh/CVN

Photos : VNA/CVN