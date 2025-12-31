Vinh Long : renforcement de la coopération pour un développement touristique vert et durable

Le 29 décembre, dans la province de Vinh Long (Delta du Mékong), le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Vinh Long, l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique de Hô Chi Minh-Ville et le Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville ont officiellement signé un protocole d'accord (MOU), ouvrant ainsi une nouvelle phase de coopération pour le développement du tourisme local.

Photo : Thanh Tuân/CVN

Conformément à cet accord, le Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville assurera le parrainage médiatique des activités de coopération, ainsi que la promotion et la publicité du tourisme à Vinh Long dans ses publications imprimées, ses suppléments, ses publications électroniques et ses plateformes numériques.

Lors de la cérémonie de signature, Nguyên Thi Ngoc Dung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Vinh Long, a déclaré que cette collaboration ne constituait pas un point de départ, mais la poursuite d'un processus de coopération déjà établi et développé. Cet événement a permis d'affirmer un véritable esprit de collaboration, de dépasser les cadres administratifs et formalistes et de faire du tourisme une valeur concrète pour les entreprises et la population de la localité.

Mme Ngoc Dung estime que cette signature marque un nouveau départ et ouvre une ère plus dynamique pour la coopération en matière de développement touristique. De ce fait, le rôle des professionnels du tourisme et des populations locales en tant qu'acteurs clés du processus de développement est réaffirmé.

Photo : Thanh Tuân/CVN

Nguyên Thi Ngoc Dung a également souligné l'importance de la communication et de l'information comme "pont de connexion", conformément à la thématique de son agence étatique pour 2025 : "La culture est le fondement, l'information est le vecteur, le sport est la force et le tourisme est le lien."

Pour le développement du tourisme vert et durable

Pour sa part, Nguyên Thi Thu Hà, rédactrice en chef du Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son appréciation du cadre verdoyant et respectueux de l'environnement dans lequel s'est déroulée la cérémonie de signature, en accord avec l'orientation du développement du tourisme durable de la province de Vinh Long pour les années à venir.

Selon Nguyên Thi Thu Hà, ces dernières années, le Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé de nombreuses activités professionnelles liées au tourisme vert, telles que des enquêtes et des ateliers menés dans les zones forestières écologiques de Khanh Hoa. Ainsi, la découverte de Vinh Long et de sa "forêt miniature", ainsi que les témoignages émouvants des personnes qui créent et développent des destinations de tourisme communautaire, ont suscité chez de nombreux participants des émotions et des surprises mêlées.

Photo : Thanh Tuân/CVN

Selon Nguyên Thi Thu Hà, dès les débuts de la coopération avec la province de Vinh Long, avec le soutien de l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique et d'une équipe d'experts et de scientifiques reconnus, l'objectif principal a été de rechercher et de développer des produits de tourisme communautaire approfondis, ancrés dans les valeurs locales. À partir du produit touristique communautaire du village de Nhi Hoà, il est tout à fait possible d'ouvrir la voie au développement de nombreuses autres destinations dans la localité. En tant que média spécialisé, le Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville est prêt à collaborer avec les autorités locales et les organismes concernés pour mettre en œuvre des actions concrètes, visant des résultats tangibles à l'avenir, tout en diffusant l'image du tourisme de Vinh Long auprès d'un public plus large.

Conditions favorables à l'essor du tourisme

Au-delà des seules activités de communication, la stratégie de développement du Magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville met également l'accent sur le renforcement des liens et la collaboration avec les localités à travers le pays, du delta du Mékong et des régions centrales aux zones montagneuses du Nord, conformément à l'orientation globale de développement touristique de Hô Chi Minh-Ville. Évaluant le potentiel de Vinh Long, Nguyên Thi Thu Hà estime que Vinh Long réunit actuellement de nombreux atouts pour un essor touristique prometteur dans le temps à venir, notamment grâce à des liens régionaux de plus en plus étroits et à des investissements systématiques et durables dans des modèles de tourisme communautaire.

Photo : Tân Dat/CVN

Lors des discussions, le Dr. Ta Duy Linh, directeur de l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique de Hô Chi Minh-Ville, a souligné le rôle crucial de la communication pour promouvoir l'image de la localité, accéder aux marchés et attirer les touristes. Selon lui, Vinh Long possède un potentiel de développement touristique important grâce à ses paysages fluviaux uniques, son riche patrimoine culturel et ses nombreux vestiges historiques, ce qui lui confère une identité propre par rapport aux autres localités de la région.

Les participants ont également convenu à l'unanimité que le développement d'un tourisme vert devait être une orientation globale, prenant en compte non seulement les facteurs environnementaux, mais aussi la sensibilisation et l'évolution des comportements au sein de la communauté. De plus, l'exploitation des valeurs culturelles traditionnelles de la communauté ethnique khmère, ainsi que de la cuisine locale reflétant la fusion des influences kinh, chinoise et khmère, ont été identifiées comme des "atouts immatériels" importants contribuant à accroître l'attractivité et le positionnement de la marque pour le tourisme à Vinh Long à l'avenir.

Tân Dat/CVN