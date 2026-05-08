Durian du Delta du Mékong : contrôles débloqués, exportations boostées, agriculteurs confiants

Le Delta du Mékong, premier producteur national de durians, subit en ce début de mai une chute des prix. Mais une circulaire ministérielle booste les laboratoires, débloque les contrôles et renforce la traçabilité numérique. Les provinces de Dông Thap, de Vinh Long et de Cân Tho propulsent les exportations de ce fruit, stabilisant prix et revenus pour rassurer les agriculteurs.

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Photo : VNA/CVN

Le 6 mai 2026, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a publié la circulaire N° 4423 visant à lever les difficultés liées aux contrôles, dynamisant ainsi les exportations de durian et d'autres produits agricoles phares.

Les exportations de durian, atout économique majeur du Delta du Mékong, ont récemment rencontré des difficultés : contrôles saturés, traçabilité à renforcer et normes exigeantes des marchés importateurs. Ces obstacles ont pesé sur la commercialisation, les revenus des agriculteurs et l'activité des entreprises.

Face à cette situation, ledit ministère agit avec détermination. Il a demandé aux services provinciaux de procéder à un examen complet de la situation et d'engager un dialogue proactif avec les entreprises et les coopératives. L'objectif est clair : faciliter la vente des fruits, établir des connexions commerciales plus fluides et lever les entraves qui entravent la production, la récolte, le prétraitement, l'emballage et la circulation des produits agricoles.

Les provinces de la région, comme Dông Thap, Vinh Long et Cân Tho, sont au cœur de cette dynamique revitalisante. Au début de mai, malgré une récolte abondante et des prix en baisse temporaire (le durian Ri6 à 20.000-25.000 dôngs le kilo au verger contre 70.000 le mois précédent), les signes de rebond sont clairs. L’expansion des surfaces cultivées - de 2.500 à 14.500 hectares à Cân Tho en quatre ans - témoigne d’un potentiel énorme, que ces mesures vont libérer.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement met l'accent sur des avancées concrètes : une accélération significative des analyses de contrôle. Les autorités locales ont reçu pour mission de renforcer les capacités des laboratoires locaux en effectifs, équipements et organisation du travail. L'objectif est de réduire les délais d'analyse, d'éviter les goulots d'étranglement et de garantir rapidité, précision et conformité réglementaire.

Photo : VNA/CVN

Dès à présent, les laboratoires publient de manière transparente leurs procédures, délais et coûts d'analyse. Ils guident activement les entreprises et coopératives sur les normes spécifiques à chaque marché d'exportation et intègrent les technologies numériques pour assurer l'interconnexion des données de traçabilité. Cette transformation opérationnelle renforce la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Parallèlement, la gestion des zones de culture et des centres de conditionnement se renforce. Le respect strict des codes de zones, une traçabilité irréprochable et la sécurité alimentaire conforme aux standards des marchés importateurs protègent la qualité des produits et facilitent leur accès aux marchés extérieurs. Les inspections sont intensifiées et des sanctions fermes sont appliquées en cas de retard ou de non-respect des obligations, assurant ainsi une mise en œuvre exemplaire.

À Dông Thap, province comptant 32.000 hectares de durian dont 22.000 hectares en production pour une récolte attendue de 511.000 tonnes, le Comité populaire provincial a d'ores et déjà lancé la modernisation du Centre de recherche appliquée et de services scientifiques et technologiques.

Photo : VNA/CVN

Dans les vergers de Ngu Hiêp, Long Tiên, Vinh Kim et Cai Bè, un nouvel élan se fait sentir. Nguyên Van Trung, directeur de la Coopérative Chanh An à Vinh Long, anticipe un rebond de l'activité : "Avec trois tonnes de Ri6 prêtes, les nouvelles mesures sur les contrôles nous redonnent de l'air. Les acheteurs reviendront vite". Lâm Van Chinh, membre de la même coopérative, partage cet enthousiasme pour ses 30 tonnes en attente : "Les contrôles fluides transformeront nos pertes en profits".

"Les entrepôts s'activent dès que les analyses accélèrent. Fini les hésitations", déclare le commerçant Huynh Thành Nha. Nguyên Thê Hùng, vendeur à Cân Tho, y voit une stabilisation des prix : "Les prix remonteront avec des exportations débloquées".

Nguyên Van Muoi, de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, tempère cet optimisme avec réalisme : "Les lots premium, conformes aux standards export, se vendent déjà cher. La qualité paie, et ces résolutions l'amplifient".





À Dông Tháp, les entreprises de collecte classent désormais les zones de culture, contrôlent la qualité en amont et exigent des agriculteurs des registres de production rigoureux ainsi qu'un usage raisonné des intrants. Résultat : des chaînes d'approvisionnement plus solides, prêtes à répondre aux exigences de l'exportation.

Ces mesures visent à lever les difficultés rencontrées par la filière, en renforçant les contrôles, les capacités d’analyse et la traçabilité, tout en favorisant le dialogue entre les acteurs concernés. Dans le Delta du Mékong, où le durian occupe une place importante, les efforts portent aussi sur une meilleure organisation de la production et de la commercialisation.

Photo : VNA/CVN

Les provinces concernées poursuivent leurs travaux de coordination avec les coopératives et les services compétents afin de fluidifier les échanges et d’améliorer les débouchés. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement appelle, pour sa part, à une mise en œuvre rapide et rigoureuse des solutions, en vue de stabiliser la production et de soutenir les revenus des producteurs. À plus long terme, l’amélioration des pratiques culturales, le contrôle des intrants, le renforcement des certifications et la diversification des marchés restent des axes essentiels.

Thuy Hà/CVN