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Saigontourist et Vinh Long s’unissent pour un tourisme durable

Le groupe Saigontourist, en coordination avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Vinh Long, a organisé une évaluation du potentiel touristique local afin d’orienter le développement de produits distinctifs.

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Photo : Saigontourist/CVN

Le programme de coopération s’inscrit dans une dynamique de renforcement des mécanismes de coopération interrégionale entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Delta du Mékong, contribuant à la diversification de l’offre touristique, à l’élargissement de l’espace touristique et à la promotion d’un modèle de développement durable, étroitement lié aux valeurs culturelles et écologiques locales.

La mission a réuni des représentants institutionnels de haut niveau, notamment les dirigeants du Service de la culture, des sports et du tourisme de Vinh Long, du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des associations touristiques des deux localités. Étaient également présents les cadres dirigeants du groupe et des entités affiliées telles que le groupe Saigontourist, la Télévision câblée SCTV, le Collège hôtelier de Saigontourist, ainsi que des représentants de Hanoitourist.

Dans le cadre de cette mission, la délégation a procédé à l’évaluation de plusieurs sites emblématiques, illustrant la richesse du patrimoine culturel, écologique et artisanal de la région.

Villages de métiers artisanaux remarquables

Dans le quartier d’An Hôi, les participants ont visité le marché de Nhon Thanh, expérimenté l’espace du village et les activités de tourisme communautaire. Ils ont également étudié les procédés artisanaux de tissage de nattes, la transformation des produits à base de noix de coco, tout en découvrant la gastronomie locale et les performances artistiques du đon ca tài tu (chant des amateurs du Sud).

Le programme s’est poursuivi la rencontre avec l’étang de Bà Om ainsi que des communautés khmères dans l’ancienne province de Trà Vinh. Les participants ont parcouru une route ornée de fresques murales représentant la vie quotidienne et l’identité culturelle des Khmers du Sud. Des activités immersives ont également été organisées, telles que la fabrication de côm dep (riz gluant aplati) et la découverte des danses folkloriques khmères.

Par ailleurs, la délégation a visité la Maison de la céramique de Tu Buôi, un modèle innovant valorisant le métier traditionnel de la brique et de la céramique, contribuant à l’augmentation de la valeur ajoutée des produits locaux et au développement du tourisme expérientiel lié aux villages de métiers.

À travers les activités de prospection, la mission s’est concentrée sur l’évaluation des potentialités de développement de produits touristiques spécifiques tels que le tourisme écologique en vergers, le tourisme expérientiel dans les villages de métiers artisanaux, ainsi que le tourisme culturel et communautaire, en vue de répondre aux besoins des marchés touristiques nationaux et internationaux.

Produits touristiques distinctifs

Ces dernières années, l’accord de coopération touristique entre Vinh Long et Saigontourist a généré des résultats significatifs, contribuant à la promotion de la destination, à l’attractivité touristique et à la valorisation du secteur. Cette mission constitue une étape préparatoire à la formalisation d’un nouveau cadre de partenariat pour la période à venir.

Photo : Saigontourist/CVN

S’exprimant à cette occasion, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist, a souligné : “Cette mission d’évaluation à Vinh Long représente une démarche opérationnelle visant à concrétiser la stratégie de renforcement des liens de coopération touristique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du Delta du Mékong. Le groupe souhaite accompagner la province dans l’identification de son potentiel, la conception de produits touristiques distinctifs, la valorisation des ressources endogènes et le renforcement de la compétitivité de la destination, dans une perspective de développement durable et inclusif au bénéfice des communautés locales”.

Dans le cadre du programme, la mission a organisé une table ronde à l’hôtel Saigon - Vinh Long afin d’échanger et de discuter des orientations de développement des produits, des possibilités de connexion des circuits touristiques entre Hô Chi Minh-Ville et Vinh Long, ainsi que des solutions visant à améliorer la qualité des services et la formation des ressources humaines locales du secteur touristique.

Depuis 2018, sur la base d’une évaluation approfondie du potentiel touristique de Vinh Long, Saigontourist a investi dans la mise en exploitation de l’hôtel Saigon - Vinh Long, établissement classé 4 étoiles situé dans le quartier de Long Châu, contribuant à la consolidation de l’écosystème touristique et à l’amélioration des capacités d’accueil de la destination.

À travers cette mission et les initiatives de coopération associées, le groupe ambitionne de poursuivre l’élargissement de son réseau de partenariats, de développer des produits touristiques attractifs et de contribuer activement au développement socio-économique de la province de Vinh Long, tout en enrichissant l’écosystème touristique de Hô Chi Minh-Ville et de l’ensemble du Sud.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN