Entraide communautaire et ambition humanitaire à l’ère du numérique

À l’aube de son 80 e anniversaire (23 novembre 1946 - 2026), la Croix-Rouge vietnamienne lance un Mois humanitaire historique. Entre transformation numérique et solidarité de proximité, ce mouvement national érige l’entraide en levier stratégique pour un développement social durable et transparent.

>> Un appel à la solidarité pour le Mois de l’action humanitaire

>> Mois humanitaire 2026 : objectif de mobiliser 500 milliards de dôngs

Photo : VNA/CVN

Chaque année, le mois de mai s’impose comme le rendez-vous de la solidarité, une période où l’esprit d’entraide du peuple vietnamien s’exprime avec une ferveur renouvelée à travers le Mois humanitaire.

Placé sous le thème “80 ans - un voyage humanitaire pour la communauté ”, l’édition 2026 constitue non seulement une période d’intense mobilisation de ressources, mais aussi un jalon historique. Il réaffirme le rôle prépondérant de la Croix-Rouge vietnamienne dans la promotion de l’esprit de solidarité et l’édification d’une protection sociale durable et transparente.

Conformément aux directives du Secrétariat du Comité central du Parti, le Mois humanitaire est officiellement déployé en mai de chaque année. L’édition 2026 marque ainsi la 6e année consécutive de mise en œuvre synchronisée de ce mouvement à travers tout le réseau de la Croix-Rouge vietnamienne. Cette année revêt une dimension historique particulière, s’inscrivant dans le sillage de célébrations majeures : la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (8 mai), le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 2026). Elle préfigure également le 80e anniversaire de la Croix-Rouge vietnamienne (23 novembre 1946 - 2026) ainsi que son XIIe Congrès national des délégués.

Selon Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge vietnamienne, le Mois humanitaire a démontré une vitalité remarquable depuis sa phase pilote en 2018 et son officialisation en 2021. Au cours du quinquennat 2021–2025, l’ensemble du réseau a mobilisé plus de 3.182 milliards de dôngs, apportant une assistance vitale à plus de 6,6 millions de personnes vulnérables. Ces résultats éloquents illustrent non seulement l’efficacité de la collecte de fonds, mais témoignent également de l’ancrage profond de l’esprit de solidarité et de la confiance accordée par la communauté au rôle de pivot et de coordinateur de la Croix-Rouge vietnamienne.

Objectifs stratégiques

Photo : VNA/CVN

En 2026, année de célébration de huit décennies de fierté, ce mois thématique se donne pour mission d’amorcer une mutation profonde vers une action humanitaire moderne, professionnelle et transparente, en parfaite adéquation avec les impératifs de développement du pays dans cette nouvelle ère.

S’appuyant sur un plan de déploiement d’envergure et unifié, l’édition 2026 mise sur la sensibilisation et la responsabilisation des autorités, des différents secteurs et de l’ensemble de la population. La Croix-Rouge vietnamienne entend mobiliser, fédérer et optimiser les ressources afin d’apporter une assistance concrète et réactive aux personnes démunies et aux groupes vulnérables.

L’organisation s’est fixé des objectifs ambitieux : mobiliser un minimum de 500 milliards de dôngs, soutenir les moyens de subsistance durables de 17.000 foyers - pour un investissement total dépassant 80 milliards de dôngs - et collecter environ 80.000 unités de sang via le mouvement national de don volontaire.

Afin d’ancrer le mouvement au plus près du terrain, le “Festival de la bienveillance” sera déployé dans l’intégralité des communes et quartiers du pays. Ces véritables espaces de cohésion sociale proposeront des actions de proximité telles que les “ étals à zéro dông”, le programme “Marché humanitaire”, des consultations médicales gratuites ainsi que des initiations aux gestes de premiers secours. En parallèle, chaque instance de l’association s’engage à mettre en œuvre au moins un ouvrage ou une action humanitaire d’une valeur minimale de 80 millions de dôngs, contribuant ainsi directement à l’amélioration durable des conditions de vie dans les zones les plus déshéritées.

Le point d’orgue du Mois humanitaire 2026 est la cérémonie de lancement nationale, organisée le 29 avril à Hanoï. Cet événement d’envergure est retransmis en duplex dans 34 provinces et villes, incluant quatre points de raccordement stratégiques à Hanoï, Tuyên Quang, Nghê An (Centre) et An Giang (Sud).

À cette occasion, les collectifs et individus s’étant illustrés durant la période 2021–2025 ont été mis à l’honneur. De multiples activités parallèles, telles que la collecte de sang, la sensibilisation au don d’organes et de tissus, des expositions de modèles humanitaires exemplaires, ainsi qu’un “Marché humanitaire” bénéficiant à au moins 500 personnes, ont conféré à l’événement une dimension à la fois dynamique et profondément solidaire. Lors de cet événement, plus de 600 milliards de dôngs ont été mobilisés.

Modèle de résilience communautaire

Photo : VNA/CVN

Cette année, une initiative de rupture réside dans le déploiement du modèle pilote “Communauté humanitaire - Connexion de l’amour” au sein de localités particulièrement enclavées, telles que le hameau de Thôm Luông (Tuyên Quang), les villages de Luu Phong (Nghê An) et de Mang Ro (An Giang). Ce projet marque une évolution stratégique, passant d’une assistance ponctuelle à une véritable démarche de développement communautaire durable. Ce modèle prévoit un accompagnement global pour 213 foyers défavorisés, l’octroi de bourses et de fournitures scolaires à l’intégralité des élèves démunis, ainsi que l’édification d’infrastructures de base.

Face aux enjeux contemporains, la Croix-Rouge vietnamienne intensifie sa mobilisation de ressources sur les plateformes numériques via l’application “Thiên nguyên”. Cette synergie entre collecte de terrain et levée de fonds digitale renforce la transparence, tout en permettant aux bailleurs de fonds, entreprises et particuliers de suivre en temps réel l’affectation des ressources.

Cette campagne s’articule autour de deux axes majeurs. Le premier consiste à pérenniser la protection sociale nationale via des modèles de dotation en capital, d’outils de production et la construction de maisons de la Croix-Rouge. Le second vise à réaffirmer l’engagement humanitaire international du Vietnam. L’association déploiera des programmes de soutien aux populations frappées par des catastrophes naturelles, des épidémies ou des conflits, avec une attention particulière pour les pays partenaires traditionnels. Cette démarche contribue à consolider l’image d’un Vietnam humaniste, responsable et épris de paix sur la scène mondiale.

En complément, le Forum humanitaire national, placé sous le thème “ L’action humanitaire à l’ère numérique : Coordination - Transparence - Durabilité - Développement”, servira de plateforme pour définir les orientations stratégiques futures et garantir une synergie parfaite entre toutes les parties prenantes.

À l’échelle locale, les opérations se déploieront simultanément jusqu’à fin mai 2026. Les métropoles telles que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville visent une collecte minimale de 20 milliards de dôngs chacune. Les villes de Hai Phong, Cân Tho, Huê et Dà Nang se fixent un objectif de 15 milliards de dôngs, tandis que les autres provinces s’engagent à mobiliser au moins 8 milliards de dôngs. Ces objectifs ambitieux témoignent d’une préparation rigoureuse et de la détermination de l’ensemble du réseau à générer un impact maximal.

Fort d’une planification minutieuse et du soutien de l’ensemble du système politique, le Mois de l’humanitaire 2026 confirmera son rôle de pivot et de coordinateur des valeurs de solidarité. Le voyage de 80 ans de la Croix-Rouge vietnamienne continuera de s’écrire à travers des projets tangibles, des solutions de subsistance durables et un élan de générosité partagé, pour une communauté unie et prospère, où “personne n’est laissé pour compte”.

Huong Linh/CVN