À Hô Chi Minh-Ville, la gastronomie s’impose comme moteur majeur du tourisme

La gastronomie s’impose progressivement comme l’un des principaux moteurs du tourisme, à mesure que les voyageurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des destinations offrant des expériences culinaires marquantes. Dans un contexte où le Vietnam s’affirme comme une destination gastronomique de premier plan à l’échelle mondiale, Hô Chi Minh-Ville redouble d’efforts pour faire de la cuisine un levier central de son attractivité touristique, à travers une gamme de produits emblématiques inscrits sur la carte mondiale.

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Selon les experts, les voyageurs manifestent une tendance croissante à rechercher des expériences culinaires variées, allant de la street food authentique aux recettes familiales porteuses d’un riche héritage, jusqu’aux expériences de "fine dining" contemporaines.

Une destination à la notoriété internationale

Dans ce contexte, la cuisine vietnamienne dispose d’un avantage notable grâce à sa diversité du Nord au Sud, séduisant non seulement les visiteurs nationaux mais aussi un nombre croissant de touristes internationaux attirés par le pays en forme de S.

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Les voyageurs apprécient aussi bien les plats emblématiques tels que le pho ou le banh mi, que la cuisine impériale de Huê ou encore les fruits de mer du delta du Mékong. La richesse de la gastronomie vietnamienne réside notamment dans l’équilibre des saveurs, la fraîcheur des ingrédients et la diversité régionale.

À Hô Chi Minh-Ville, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2026, organisée fin mars 2026, a attiré près de 80.000 visiteurs, soit une hausse de plus de 10.000 personnes par rapport à 2025. Cet événement, unique en son genre au Vietnam, a été récompensé trois années consécutives (2023, 2024, 2025) comme "Meilleur festival culinaire au monde" et quatre années consécutives (2022-2025) comme "Meilleur festival culinaire d’Asie" par les World Culinary Awards, référence internationale du secteur.

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Au-delà de l’offre gastronomique, le festival propose une immersion culturelle complète à travers des spectacles traditionnels, des jeux populaires et la valorisation de l’artisanat vietnamien.

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du groupe Saigontourist, l’événement constitue à la fois une célébration de la gastronomie et une plateforme de valorisation du patrimoine culinaire national à l’international.

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Parallèlement, d’autres manifestations contribuent à renforcer l’image gastronomique de la ville, telles que le Festival du banh mi, la Journée du pho ou encore la Journée des nouilles de riz vietnamiennes. Le festival du banh mi, désormais à sa quatrième édition, vise à promouvoir ce produit devenu un symbole culinaire mondial.

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La présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Khanh, a souligné que le banh mi a aujourd’hui dépassé le cadre de la simple nourriture de rue pour devenir un symbole gastronomique apprécié des amis internationaux. Afin d’offrir aux visiteurs un espace d’expérience culturelle culinaire riche, valorisant à la fois les traditions et la créativité unique de la gastronomie vietnamienne, l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a également organisé pour la première fois la Fête du fil de riz vietnamien ("Ngày hôi Soi Gao Viêt"). À cette occasion, elle a présenté et établi un record de 100 plats à base de fil de riz, réunissant de nombreuses spécialités telles que les bun, les pho, les hu tiêu ou encore le banh tâm. Lors de cet événement, les visiteurs ont non seulement pu déguster ces spécialités culinaires, mais également découvrir le processus traditionnel de fabrication des nouilles de riz, échanger avec des experts en gastronomie et participer à diverses activités culturelles.

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Vers des programmes touristiques thématiques

Selon une enquête récente de la plateforme Agoda, 35% des touristes vietnamiens considèrent la gastronomie comme une motivation principale de voyage, plaçant le pays parmi les plus grands amateurs de tourisme culinaire en Asie. Les voyageurs vietnamiens figurent également parmi ceux qui privilégient le plus les expériences culinaires locales lors du choix d’une destination.

Pour Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda au Vietnam, cette tendance reflète l’importance culturelle de la cuisine dans la société vietnamienne et dans la manière dont les habitants explorent le monde. Pour beaucoup, un voyage n’est réellement complet que lorsqu’il permet de découvrir des saveurs locales authentiques, qu’il s’agisse de spécialités régionales dans le pays ou de plats emblématiques à l’étranger.

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Au Vietnam, la gastronomie est profondément ancrée dans la vie quotidienne et constitue une composante indissociable de l’identité culturelle. Ainsi, afin de fidéliser la clientèle nationale et d’attirer les visiteurs internationaux, les destinations doivent faire de la cuisine un véritable moteur du développement touristique. Selon le directeur du Service municipal du tourisme, Pham Huy Binh, Hô Chi Minh-Ville s’oriente vers une stratégie de développement touristique axée sur la qualité des expériences, la connectivité des destinations et la diversification des produits. L’objectif est de positionner la ville comme un centre d’accueil et de distribution touristique, proposant des offres structurées et attractives. Les autorités locales ont ainsi engagé plusieurs programmes visant à promouvoir l’image de la ville, ses habitants, son patrimoine culturel et ses spécialités culinaires. Une évaluation approfondie du potentiel de la gastronomie a permis de définir une orientation stratégique visant à faire de la ville un carrefour des spécialités nationales et internationales.

Dans cette optique, le secteur touristique a lancé le développement de 20 circuits thématiques centrés sur la gastronomie, incluant des itinéraires tels que "Vespa Lê La", "Saigon Phô biên", les dîners-croisières sur le bateau Indochina, ou encore des circuits vers Vung Tàu et Binh Duong.

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Ces programmes offrent des expériences immersives combinant restauration, shopping et découverte culturelle sur un territoire élargi englobant Hô Chi Minh-Ville, Binh Dương et Bà Ria - Vung Tàu. Ils permettent aux visiteurs d’accéder non seulement à des destinations, mais aussi à des récits culturels et historiques propres à chaque région.

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Au cours des premiers mois de 2026, le tourisme de Hô Chi Minh-Ville a affiché une transformation notable, avec la gastronomie comme élément central de son attractivité. Les visiteurs peuvent désormais profiter d’itinéraires intégrés reliant zones urbaines modernes, écotourisme et stations balnéaires haut de gamme, le tout ponctué d’expériences culinaires spécifiques à chaque étape. Cette orientation ouvre des perspectives prometteuses pour stimuler la demande touristique intérieure et renforcer l’attractivité de la ville auprès des visiteurs internationaux dans les années à venir.

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