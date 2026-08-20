Vietnam - Singapour : vers une nouvelle architecture des relations bilatérales

À l’invitation du Comité central du Parti d’action populaire de Singapour (PAP), Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, effectuera une visite officielle à Singapour les 24 et 25 août et coprésidera le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné la portée de cette visite et les perspectives d’un approfondissement des relations bilatérales.

Selon lui, la visite de Trân Câm Tu à Singapour et la tenue du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour revêtent une importance charnière sur les plans stratégique, politique et concret. Elles ouvrent notamment un nouveau canal d’échanges au niveau des partis, permettant aux deux pays d’aborder de manière approfondie des questions de long terme telles que les orientations de développement, la gouvernance, la formation des cadres, le développement économique et les évolutions régionales et internationales.

Le diplomate a également estimé que cette visite constitue une base politique essentielle pour concrétiser le contenu du Partenariat stratégique global. Celui-ci ne prend véritablement tout son sens que lorsqu’il se traduit par des programmes de coopération concrets. Le dialogue devrait permettre d’identifier de nouveaux domaines de coopération allant au-delà des secteurs traditionnels que sont le commerce, l’investissement, l’éducation ou la défense-sécurité.

L’intelligence artificielle (IA), l’économie numérique, l’innovation, la gouvernance urbaine, la formation des ressources humaines, la logistique et la finance figurent notamment parmi les domaines dans lesquels Singapour dispose d’une expérience particulièrement utile au Vietnam.

Photo : Thu Hoài/VNA/CVN

Ce sera une occasion pour les deux pays d’orienter leur coopération vers des domaines plus substantiels, en phase avec les priorités de développement du Vietnam. Alors que Singapour mise sur l’IA, l’innovation et les talents, le Vietnam accélère sa croissance, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. La coopération bilatérale pourrait ainsi évoluer des investissements singapouriens au Vietnam vers la recherche, l’innovation, le développement technologique conjoints et une participation commune aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

L’ambassadeur a par ailleurs considéré le Dialogue stratégique comme un élément structurant d’une nouvelle architecture des relations bilatérales, articulant les échanges entre les partis, les États, les gouvernements, les parlements, les collectivités locales et les peuples. Il pourrait ainsi jouer un rôle de passerelle au niveau politique et stratégique.

Dans les domaines de l’économie verte et de la transition énergétique, le Vietnam souhaite tirer parti des atouts de Singapour en matière de technologies, de finance verte, de gouvernance et de connectivité internationale pour promouvoir conjointement des projets dans les énergies propres, les crédits carbone et l’économie circulaire. Une coopération accrue pourrait également relier les centres de production énergétique vietnamiennes à l’écosystème financier, technologique et commercial de Singapour.

Par ailleurs, la transformation numérique, l’IA et l’innovation constitueront des piliers majeurs de la coopération, en s’appuyant sur l’expertise de Singapour et sur le potentiel du marché et des ressources humaines technologiques du Vietnam.

L'ambassadeur a émis le souhait que le Dialogue stratégique serve de canal pour identifier et lever les obstacles institutionnels et procéduraux, tout en renforçant les connexions entre les écosystèmes, afin de promouvoir des projets plus importants et de meilleure qualité. Il a également insisté sur la nécessité de mieux relier stratégie, politiques publiques et projets concrets.

Une fois les priorités stratégiques définies par les dirigeants des deux pays, les ministères et secteurs concernés devront mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation. L’objectif est de permettre aux entreprises de transformer ces engagements en projets et en résultats concrets.

Selon le diplomate, fortes de leur partenariat stratégique global, d’une grande confiance politique et d’une forte complémentarité entre leurs deux économies, les deux pays peuvent pleinement devenir des partenaires pionniers au sein de l’ASEAN dans les domaines de l’économie verte, de la transformation numérique, de l’IA, des énergies propres et de l’innovation.

La portée du dialogue dépasserait le cadre bilatéral. Dans un contexte marqué par la rivalité entre les grandes puissances et de nouveaux défis économiques, technologiques, sécuritaires et liés aux chaînes d’approvisionnement, la coordination entre le Vietnam et Singapour, deux économies dynamiques et actives au sein de l’ASEAN, pourrait donner un nouvel élan à la coopération régionale.

Les deux pays pourraient également promouvoir ensemble des initiatives en faveur de la connectivité économique, de la transformation numérique, de l’économie verte et du renforcement de la résilience de l’ASEAN.

Selon l’ambassadeur, une ASEAN forte repose avant tout sur la confiance et la coopération entre ses membres. Le Vietnam et Singapour continueront de coordonner étroitement leurs efforts pour contribuer à préserver l’unité de l’ASEAN, renforcer son rôle central et en faire un partenaire fiable, doté d’une voix et d’une capacité accrues à façonner l’environnement stratégique régional.

VNA/CVN