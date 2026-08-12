Le Premier ministre Lê Minh Hung appelle à renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération Vietnam - Singapour

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 12 août au siège du gouvernement, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, venu lui rendre une visite de courtoisie.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a félicité Rajpal Singh pour sa nomination et exprimé l’espoir que son expérience diplomatique contribuera à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour, dans un contexte marqué par de nouvelles perspectives de coopération.

Saluant les résultats positifs obtenus dans tous les domaines, notamment depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global en mars 2025, Lê Minh Hung a affirmé que Singapour demeurait l’un des partenaires prioritaires du Vietnam dans la région. Il a proposé de maintenir et d’intensifier les visites et contacts de haut niveau et à tous les niveaux, ainsi que d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, notamment la réunion annuelle entre les deux Premiers ministres et la réunion ministérielle sur la connectivité des deux économies.

L’économie, le commerce et l’investissement demeurant des piliers majeurs des relations bilatérales, le Premier ministre a proposé à Singapour d’accorder la priorité au développement du réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP), avec pour objectif d’atteindre 30 VSIP en 2026. Il a également appelé à accélérer la mise en œuvre de l’interconnexion entre les plateformes d’identité numérique VNeID et Singpass, ainsi qu’à élargir la coopération dans de nouveaux domaines, notamment les énergies propres, l’exportation d’électricité éolienne offshore du Vietnam vers Singapour, les échanges de crédits carbone, le gouvernement numérique, les villes intelligentes, les centres de données nationaux, les sciences et technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables aux entreprises singapouriennes souhaitant investir et développer leurs activités dans le pays, a affirmé Lê Minh Hung.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan régional, il a appelé à renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, et exprimé le souhait que Singapour continue de soutenir fermement la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, ainsi que les négociations en vue d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Les deux parties doivent également coordonner étroitement l’organisation réussie du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour et des grands événements prévus en 2027, année où Singapour assumera la présidence de l’ASEAN et où le Vietnam accueillera l’APEC.

De son côté, Rajpal Singh a affirmé que Singapour attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait soutenir le pays dans sa nouvelle phase de développement.

L’ambassadeur a affirmé qu’il s’emploierait à coordonner et à promouvoir la mise en œuvre efficace du Programme d’action pour 2025-2030, afin d’approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour et d’en renforcer l’efficacité, tant dans les domaines traditionnels que dans les nouveaux secteurs, notamment la connectivité technologique, le développement de VSIP de deuxième génération à forte composante scientifique et technologique, la connectivité énergétique propre, le développement urbain durable, les centres financiers internationaux et les villes intelligentes.

Rajpal Singh a remercié le Vietnam pour son soutien à Singapour en matière de sécurité alimentaire et exprimé le souhait de Singapour d’accroître ses importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens de qualité. Il a souligné l’importance de renforcer les liens entre les entreprises et encouragé les entreprises singapouriennes à poursuivre leurs investissements et leurs activités au Vietnam.

Il s’est engagé à promouvoir la mise en œuvre efficace de la Déclaration commune des ministres de l’Économie des deux pays sur la résilience des chaînes d’approvisionnement, à concrétiser les accords de haut niveau et à renforcer les échanges entre les peuples ainsi que la coopération dans l’éducation, les sciences et technologies, l’innovation et la formation des ressources humaines.

Il a également affirmé que Singapour coopérerait étroitement avec le Vietnam en 2027, année où Singapour assumera la présidence de l’ASEAN et le Vietnam accueillera l’APEC, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN