Remise de la décision à trois officiers pour des missions de maintien de la paix de l'ONU

Jeudi 20 août à Hanoï, le général de corps d’armée Nguyên Van Hiên remet la décision du Président à trois officiers chargés de participer à des missions de maintien de la paix des Nations unies.

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Photo : QĐND/CVN

Le ministère de la Défense a organisé, le 20 août à Hanoï, la cérémonie de remise de la décision du président de la République à trois officiers partant pour les missions de maintien de la paix de l’ONU à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA).

L’événement était présidé par le général de corps d’armée Nguyên Van Hiên, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense.

Les trois officiers sont le lieutenant-colonel Trinh Van Thuc, enseignant à la chaire de médecine militaire générale de l'Académie de médecine militaire, nommé observateur militaire à la MINUSS ; le major Manh Ngoc Diêp, assistant financier au service de la logistique et de la technique de la Brigade de communication 21 des Gardes-frontières, désigné officier d'état-major chargé de la coordination civilo-militaire à la FISNUA ; et le lieutenant Pham Hung, du Département de maintien de la paix du Vietnam, affecté comme officier d'état-major opérationnel à la FISNUA.

Le colonel Mac Duc Trong, chef adjoint du Département de maintien de la paix du Vietnam, a précisé qu’ils ont été rigoureusement sélectionnés. Ces officiers font preuve d’une fermeté politique exemplaire, de qualités morales solides et d'une détermination totale à remplir leurs engagements internationaux au nom de l’Armée populaire du Vietnam, tout en agissant avec une discipline rigoureuse.

Tous ont bénéficié d'une formation approfondie sur les procédures onusiennes et les compétences nécessaires pour opérer en milieu multinational et multiculturel. Ils maîtrisent les langues étrangères requises et les protocoles de sécurité pour assurer leur efficacité sur le terrain.

Prêts à rejoindre les missions de l’ONU

Prenant la parole, le vice-ministre Nguyên Van Hiên a rappelé qu'en 12 ans de participation à ces opérations, les militaires vietnamiens ont su forger une image de prestige pour le pays. Il a souligné que chaque action et chaque résultat obtenu par ces officiers contribuent directement au rayonnement international de la nation vietnamienne.

Il leur a enjoint de rester fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, de respecter la discipline militaire, les règlements de l’ONU ainsi que les législations locales. En tant que représentants du Vietnam, ils doivent adopter un comportement professionnel, apprendre de leurs pairs étrangers et respecter les diversités culturelles. Dès leur déploiement, ils devront s’approprier leurs fonctions et les spécificités de leur zone d'affectation pour être opérationnels, tout en maintenant une coordination étroite avec leurs unités respectives et en rendant compte régulièrement de leur mission.

Enfin, le vice-ministre a instruit le Département de maintien de la paix de suivre rigoureusement le commandement et la gestion des forces à l’étranger. Il a appelé à capitaliser sur les expériences pour optimiser la préparation des futurs contingents. L'objectif est également de former des cadres qualifiés pour briguer des postes de commandement ou d'état-major au siège de l'ONU.

VNA/CVN