Le Vietnam promeut son partenariat stratégique avec le Kazakhstan

Le 19 août, à Astana, l’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan, Nguyên Thành Lê, a remis ses lettres de créance au président Kassym-Jomart Tokayev, marquant le début officiel de son mandat dans ce pays d’Asie centrale.

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Photo : VNA/CVN

À l’issue de la cérémonie, l’ambassadeur Nguyên Thành Lê a affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec le ministère des Affaires étrangères ainsi qu’avec les ministères, secteurs et localités du Kazakhstan afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau. Il s’est engagé à consolider la confiance politique et à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement, des transports et de la logistique, du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

La prise de fonction de l’ambassadeur Nguyên Thành Lê intervient alors que les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan entrent dans une nouvelle phase de développement. Les deux pays ont en effet élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en mai 2025, à l’occasion de la visite d’État au Kazakhstan du secrétaire général du Parti Tô Lâm.

Ce nouveau cadre offre aux deux pays l’occasion de renforcer leur coopération multidimensionnelle, notamment dans les domaines de la connectivité économique, du commerce et de l’investissement. L’ambassadeur a souligné sa volonté de concrétiser et d’approfondir les orientations de coopération bilatérale de manière substantielle et efficace.

Auparavant, le 22 juin, le diplomate vietnamien avait remis une copie de ses lettres de créance au vice-ministre kazakh des Affaires étrangères, Alibek Kuantyrov. Les deux parties avaient alors discuté des mesures destinées à dynamiser les relations bilatérales.

Le Vietnam et le Kazakhstan ont établi leurs relations diplomatiques le 29 juin 1992. Depuis plus de trois décennies, l’amitié et la coopération entre les deux pays n’ont cessé de se consolider. Les deux nations maintiennent également une coordination étroite et se soutiennent mutuellement au sein de l’ONU et dans les forums internationaux.

VNA/CVN