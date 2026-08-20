"Parc Hô Chi Minh", nouveau nom d’un arrêt de bus à Vladivostok

Le 19 août, à l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août), le Consulat général du Vietnam à Vladivostok (Russie), en coordination avec les autorités de la ville et l’Association d’amitié avec le Vietnam de Primorié, a organisé une cérémonie saluant le changement officiel de nom de l’arrêt de bus "Sportivnaya" en "Parc Hô Chi Minh".

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence du consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Viêt Kiên, du président de l’Association d’amitié avec le Vietnam de Primorié, Evgeny Vlasov.

Nguyên Viêt Kiên a souligné que cette décision témoignait de l’affection sincère et du respect des autorités et des habitants de Vladivostok envers le Président Hô Chi Minh, tout en marquant le développement de plus en plus solide de l’amitié russo-vietnamienne dans la ville et, plus largement, en Extrême-Orient.

Evgeny Vlasov, président de l’Association d’amitié avec le Vietnam de Primorié et vice-recteur chargé des relations internationales de l’Université fédérale d’Extrême-Orient (FEFU), a indiqué que le changement de nom avait reçu un large soutien des autorités municipales. Porte orientale de la Russie, Vladivostok accorde une grande importance au renforcement de ses partenariats avec les pays de la région Asie-Pacifique, parmi lesquels le Vietnam occupe une place particulière.

Selon Irina Zryutina, secrétaire de l’Association d’amitié avec le Vietnam de Primorié, cette initiative s’inscrit dans la continuité des activités menées depuis de nombreuses années pour rendre hommage au grand leader vietnamien.

Pour la communauté vietnamienne, Dào Manh Dung, vice-président de l’Association des Vietnamiens de Primorié, a estimé que l’événement revêtait une importance particulière. Il a affirmé que la communauté vietnamienne oeuvrerait pour faire du "Parc Hô Chi Minh" un lieu historique et culturel significatif.

Le changement de nom de l’arrêt "Sportivnay", situé à proximité du parc et du monument dédié au Président Hô Chi Minh, revêt une forte portée symbolique. Organisé à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre du Vietnam, l’événement constitue un témoignage vivant de l’amitié traditionnelle, solide et ancienne entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN