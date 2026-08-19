La diplomatie populaire, un pilier essentiel du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour

La diplomatie entre les peuples a été définie comme l’un des six piliers fondamentaux du partenariat stratégique global entre Singapour et le Vietnam, car les liens humains constituent le socle de la confiance mutuelle et du progrès partagé, a déclaré Pang Te Cheng, consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville.

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Pang Te Cheng, consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, s’est exprimé lors d’une rencontre marquant le 61e anniversaire de la Fête nationale de Singapour (9 août 1965 - 2026), organisé le 19 août par l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO).

Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate singapourien, les relations bilatérales entre Singapour et le Vietnam ont atteint un niveau historique. En mars 2025, les deux pays ont officiellement élevé leur relation au rang de partenariat stratégique global, reflétant une profonde confiance politique, une forte convergence des intérêts stratégiques et une vision commune d’une région pacifique, stable et prospère.

Le consulat général de Singapour a étroitement collaboré avec l’administration et les organismes de Hô Chi Minh-Ville sur diverses initiatives - notamment les échanges culturels, les programmes éducatifs, la connectivité économique, le développement de la jeunesse et l’engagement communautaire - contribuant ainsi à rapprocher les populations des deux pays.

Il a souligné qu’il existe un potentiel considérable pour que les deux peuples tissent des liens, coopèrent et créent ensemble. Grâce à des initiatives dans les domaines de l’énergie verte, de l’innovation numérique et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi qu’à des échanges artistiques et éducatifs, les liens étroits entre les Singapouriens et les habitants de Hô Chi Minh-Ville continueront de se renforcer et de se développer.

Remerciant la HUFO pour l’organisation de cette rencontre chaleureuse et significative, M. Pang a indiqué que cette célébration annuelle est devenue une tradition très chère, témoignant concrètement des liens étroits, de la confiance stratégique et du partenariat durable entre Singapour et le Vietnam, y compris entre Singapour et Hô Chi Minh-Ville. S’exprimant lors de l’événement, Lam Dung Tien, président de l’antenne de Hô Chi Minh-Ville de l’Association d’amitié Vietnam-Singapour (VSFA), a déclaré que dans un monde en mutation rapide, la paix, l’amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples constituent un fondement essentiel pour surmonter ensemble les défis et avancer vers l’avenir.

La diplomatie entre les peuples revêt donc une importance croissante ; elle contribue à tisser des liens affectifs et à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance, tout en créant des valeurs durables pour les relations entre les deux nations, a-t-il souligné.

Dans un contexte de relations bilatérales solides, Hô Chi Minh-Ville demeure un pôle majeur des liens entre le Vietnam et Singapour, accueillant une importante communauté d’entreprises, d’entrepreneurs, d’experts et d’étudiants singapouriens. À cet égard, la diplomatie entre les peuples agit comme un pont naturel et sincère entre les deux populations.

Ces dernières années, l’antenne de Hô Chi Minh-Ville de la VSFA a mené des activités concrètes visant à promouvoir le commerce et l’investissement, à renforcer les liens éducatifs et les échanges culturels, ainsi qu’à favoriser les interactions entre jeunes, entrepreneurs, intellectuels et organisations sociales.

L’association ambitionne de créer un « Espace culturel et d’amitié Vietnam-Singapour » où les Singapouriens résidant et travaillant dans la ville pourront rencontrer et échanger avec les Vietnamiens, et où entrepreneurs, étudiants, intellectuels et artistes des deux pays pourront nouer des liens et dialoguer.

Cet espace devrait également accueillir des activités de promotion de la culture, de l’éducation, du commerce et du tourisme des deux pays, ainsi que des programmes communautaires, contribuant ainsi à approfondir l’amitié Vietnam - Singapour et à la placer davantage au cœur des relations entre les deux peuples.

VNA/CVN