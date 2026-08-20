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Politique
Le président de l’AN de Côte d’Ivoire effectuera une visite officielle au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale (AN) de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, est attendu au Vietnam.

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Le président de l’AN de Côte d’Ivoire, Patrick Achi. 
Photo : MAE/CVN

Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, effectuera une visite officielle au Vietnam du 23 au 26 août 2026.

VNA/CVN

#Côte d’Ivoire #Patrick Achi #visite officielle

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