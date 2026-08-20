Le président de l’AN de Côte d’Ivoire effectuera une visite officielle au Vietnam

>> Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire
>> Le Vietnam et la Côte d’Ivoire resserrent leurs liens parlementaires
|Le président de l’AN de Côte d’Ivoire, Patrick Achi.
|Photo : MAE/CVN
Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, effectuera une visite officielle au Vietnam du 23 au 26 août 2026.
VNA/CVN