Le permanent du Secrétariat du Parti Trân Câm Tu se rendra à Singapour

À l’invitation du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), effectuera une visite officielle à Singapour les 24 et 25 août 2026.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du Comité central du Parti d’action populaire de Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, effectuera une visite officielle à Singapour les 24 et 25 août 2026.

Il coprésidera à cette occasion le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire de Singapour.

VNA/CVN