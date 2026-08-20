Le Vietnam salue la simplification par la Chine des procédures de visa pour les citoyens vietnamiens

Le Vietnam salue les nouvelles mesures chinoises visant à simplifier les conditions d’entrée pour les citoyens vietnamiens et souhaite que Pékin poursuive ses efforts en ce sens, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang lors du point presse régulier du 20 août.

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Photo : BNG/CVN

Lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, tenu dans l’après-midi du 20 août, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a répondu à une question concernant l’annonce faite le même jour par l’Administration nationale chinoise de l’immigration selon laquelle, à compter du 20 août 2026, les citoyens vietnamiens et kirghizes bénéficient d’une exemption de visa de transit de 240 heures ainsi que d’une exemption de visa d’entrée de 30 jours pour se rendre à Hainan, en Chine.

La porte-parole a déclaré que le Vietnam saluait cette mesure et souhaitait que la Chine continue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens vietnamiens souhaitant se rendre en Chine. Ces mesures contribueront à faciliter les déplacements et les échanges commerciaux entre les citoyens des deux pays, tout en renforçant davantage les échanges entre les peuples et les échanges culturels bilatéraux. Dans cet esprit, les deux pays continueront à coopérer dans cette direction.

Répondant à une autre question concernant l’arrestation récente, par les autorités pakistanaises, de 230 personnes impliquées dans un réseau illégal de centres d’appels frauduleux à Islamabad, parmi lesquelles figureraient des ressortissants vietnamiens, Pham Thu Hang a indiqué que, selon les informations de l’ambassade du Vietnam au Pakistan, l’Agence fédérale d’enquête du Pakistan et l'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité avaient récemment placé en détention provisoire plusieurs ressortissants vietnamiens, soupçonnés d’infractions liées au séjour et au travail.

Dès qu’elle en a été informée, l’ambassade du Vietnam au Pakistan a rapidement travaillé avec les autorités locales afin de vérifier les informations, d’établir l’identité des personnes détenues et de prendre les mesures nécessaires en matière de protection consulaire.

Le ministère des Affaires étrangères a également demandé à l’ambassade du Vietnam au Pakistan de poursuivre sa coordination étroite avec les autorités locales, de suivre de près l’évolution de l’affaire et de veiller à la sécurité et à la sûreté des ressortissants vietnamiens.

L’ambassade est également chargée de se coordonner étroitement avec les autorités compétentes au Vietnam afin de vérifier l’identité des personnes concernées et de poursuivre les mesures de protection consulaire à leur égard. Il s’agit de mesures prises en temps opportun et appropriées, conformément aux dispositions de la législation locale.

VNA/CVN