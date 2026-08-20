Le leadership du Parti doit établir un lien entre objectifs, résultats et responsabilité

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a souligné jeudi 20 août la nécessité d’adopter une approche de direction associant chaque tâche à des objectifs clairs, à des résultats attendus et à une obligation de rendre compte.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a tenu ces propos en présidant une séance de travail avec la Commission d’organisation du Comité central du Parti, consacrée à l’examen du bilan de cinq années de mise en œuvre de la Résolution N°28-NQ/TW (du 17 novembre 2022) relative à la poursuite du renouvellement des méthodes de direction et de gouvernance du Parti sur le système politique dans la nouvelle période.

Il a déclaré que cet examen constituait une tâche politique majeure pour le renforcement du Parti et du système politique. Il a précisé que cette démarche devait permettre d’analyser la manière dont le Parti exerce son rôle de direction et de gouvernance, ainsi que la façon dont l’ensemble du système politique traduit les orientations et les politiques du Parti en actions et en résultats concrets.

Identifier les obstacles

L’objectif n’est pas simplement d’élaborer un rapport ou de publier un nouveau document, mais d’identifier les obstacles qui entravent l’efficacité du Parti dans l’exercice de ses fonctions de direction et de gouvernance, et de proposer des politiques et des mécanismes appropriés pour y remédier, notamment au regard des exigences de la nouvelle période, a-t-il souligné,

Le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur la nécessité de continuer à mettre en œuvre, avec sérieux et efficacité, les points de vue, les objectifs et les tâches énoncés dans la résolution qui demeurent pertinents.

L’élaboration d’un nouveau document ne doit pas entraîner de retards dans l’exécution des tâches déjà assignées en vertu de la Résolution N°28-NQ/TW, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de s’inscrire dans la continuité de cette résolution - tout en la complétant et en la développant - plutôt que d’interrompre le processus de renouveau engagé lors des périodes précédentes.

Le leader a affirmé que le principe constant consiste à demeurer inébranlable quant au fondement idéologique, aux principes organisationnels et au rôle dirigeant du Parti, tout en menant des réformes vigoureuses pour rendre la direction plus précise, ciblée, scientifique, démocratique, réactive et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le Parti doit exercer une direction globale sans se substituer aux autres organismes, maintenir une orientation unifiée tout en encourageant l’initiative, renforcer la décentralisation parallèlement à un contrôle strict du pouvoir, et veiller à ce que les décisions politiques s’accompagnent de leur mise en œuvre et d’une responsabilisation quant aux résultats finaux, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé un rapport d’examen devant fournir une évaluation approfondie de la mise en œuvre de la résolution à l’échelle nationale, en particulier des résultats obtenus suite à la restructuration de l’appareil.

Cette évaluation doit aller au-delà du simple décompte des documents, des réunions et des modèles pour mettre en lumière les changements réels en matière de méthodes de direction, de qualité de la coordination, d’efficacité de la mise en œuvre et de bénéfices pour la population. Elle doit également déterminer si les acquis sont pérennes et susceptibles d’être maintenus et reproduits, tout en soulignant clairement les lacunes, leurs causes et les responsabilités engagées.

Tô Lâm a noté que la mise en œuvre de la résolution a engendré des évolutions positives, mais que des insuffisances subsistent, notamment des chevauchements, une prolifération de documents, un manque de clarté concernant les tâches, les livrables, les délais et les responsabilités, ainsi qu’une multiplication de réunions à l’efficacité limitée.

Dans certains cas, des organismes ont sollicité des avis sur des questions relevant de leur propre compétence ou se sont immiscés de manière excessive dans l’administration et la gestion. Parallèlement, la décentralisation ne s’est pas toujours accompagnée de pouvoirs, de ressources et de données suffisants. La coordination entre les différents échelons, la prospective et le retour d’information en matière de politiques, ainsi que l’évaluation des résultats, restent également insuffisants, a-t-il ajouté.

Il a appelé à considérer la mise en œuvre comme une percée décisive et à faire des résultats substantiels le principal critère d’évaluation de l’efficacité du leadership. Il a souligné que la réforme des méthodes de direction et d’exercice du pouvoir du Parti ne signifie pas modifier ses principes fondamentaux ou sa nature, mais rendre ce leadership plus précis, scientifique, démocratique et efficace.

L’accent doit être mis sur le passage de décisions politiques judicieuses à des résultats concrets. La mise en œuvre elle-même fait partie de la qualité de la direction et de l’exercice du pouvoir par le Parti, a-t-il souligné.

D’ici 2030, il faut consolider une approche de direction fondée sur des objectifs clairs, des résultats tangibles et la responsabilité. À l’horizon 2045, il faut porter les méthodes de direction et d’exercice du pouvoir du Parti à un niveau supérieur - scientifique, démocratique, fondé sur l’État de droit, moderne et réactif - afin d’assurer un fonctionnement fluide et efficace du système politique et de créer une dynamique pour un développement rapide et durable du pays, vers la prospérité et le bonheur.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a chargé la Commission de l’organisation du Comité central du Parti d’élaborer ce projet avec une qualité garantie et de proposer un projet de résolution concis, ciblé et réalisable. Un plan d’action, un rapport explicatif et une liste des textes juridiques nécessitant une modification ou un complément devront également être préparés, afin que la nouvelle résolution puisse être mise en œuvre immédiatement après son adoption.

Il a affirmé que la réforme des méthodes de direction et d’exercice du pouvoir du Parti constitue une exigence permanente, directement liée à sa capacité de direction et à sa combativité. L’essentiel est non seulement de définir des politiques judicieuses, mais aussi de les mettre pleinement en œuvre, en engendrant des changements concrets sur le terrain tout en préservant les principes et en poursuivant les réformes nécessaires.

VNA/CVN