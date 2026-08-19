Le dirigeant Tô Lâm reçoit le secrétaire général du Parti du travail du Mexique, Alberto Anaya Gutierrez

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au rôle et à la position du Mexique en Amérique latine et considérait le Parti du travail (PT) du Mexique comme un partenaire traditionnel et fiable du Parti communiste du Vietnam.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm a souligné que le renforcement de la confiance politique et de la coopération entre les deux partis contribuerait à consolider les fondements politiques et à promouvoir les relations Vietnam-Mexique dans une direction plus approfondie et substantielle.

Photo : VNA/CVN

Le 19 août au matin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu une délégation de haut rang du PT du Mexique, conduite par son secrétaire général et sénateur, Alberto Anaya Gutierrez, en visite de travail au Vietnam du 16 au 21 août, sur invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Tô Lâm a salué et hautement apprécié la portée de cette visite et exprimé sa profonde gratitude pour les sentiments de solidarité et le précieux soutien apportés au Vietnam par le PT et son secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez, notamment dans le domaine de l’information et de la communication extérieures ainsi que dans la promotion des relations entre le Parti communiste du Vietnam et les partis politiques d’Amérique latine.

Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la confiance politique, à approfondir les relations entre les deux partis, à consolider leurs fondements politiques et à favoriser le développement vigoureux des relations de coopération multiforme entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au rôle et à la position du Mexique en Amérique latine. Il a également apprécié les contributions du secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez et du PT au renforcement des relations entre les deux partis ainsi qu’aux mouvements de gauche et progressistes au Mexique et dans la région.

Dans un contexte international et régional marqué par de nombreux bouleversements, Tô Lâm a estimé qu’il était important pour les forces de gauche et progressistes de renforcer leur solidarité, d’échanger leurs expériences et de coordonner leurs actions.

À cette occasion, Tô Lâm a présenté à la délégation les principaux résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que les objectifs généraux, les grandes orientations et les décisions stratégiques en matière d’édification du Parti, de renouvellement du modèle de développement, de construction et de défense du pays et de politique extérieure du Vietnam.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations Vietnam-Mexique, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, faisant des deux pays des partenaires commerciaux de premier plan l’un pour l’autre dans leurs régions respectives.

Tô Lâm a estimé que les deux partis partageaient de nombreux points de convergence concernant le développement, la justice sociale, l’amélioration des conditions de vie de la population, la défense de l’indépendance et de la souveraineté nationales ainsi que le renforcement de la solidarité et de la coopération internationales.

Tô Lâm s’est félicité de la signature, à l’occasion de cette visite, de l’Accord de coopération pour la période 2026-2031 entre les deux partis, qu’il a qualifié de jalon important témoignant de leur volonté commune de consolider les fondements politiques et de porter les relations de coopération Vietnam-Mexique à un nouveau niveau.

Pour sa part, le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Gutierrez, s’est dit ému de retrouver le Vietnam et de constater les transformations profondes du pays à l’aube d’une nouvelle ère.

Il a exprimé son profond respect pour le Président Hô Chi Minh, soulignant que la pensée et les enseignements de ce dernier étaient toujours hérités et appliqués de manière créative et efficace par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Le secrétaire général du PT a hautement apprécié les contributions de Tô Lâm à la révolution et au processus de Renouveau du Vietnam, et s’est déclaré convaincu que le Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, continuerait d’obtenir d’importants acquis, de renforcer sa position internationale et sa puissance nationale.

Selon Alberto Anaya Gutierrez, les expériences et les réalisations du Vietnam en matière de développement pourraient constituer un modèle de référence et une source d’encouragement pour les forces de gauche et progressistes au Mexique, en Amérique latine et dans le monde.

Le secrétaire général du PT a affirmé que son parti attachait toujours de l’importance aux relations d’amitié traditionnelle avec le Parti communiste du Vietnam et souhaitait les consolider sans cesse, tout en mettant en œuvre de manière efficace et complète le nouvel Accord de coopération entre les deux partis.

Le Mexique souhaite également que les deux pays tirent pleinement parti de leurs avantages communs en tant que membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) afin d’élargir leurs échanges commerciaux, d’accroître la complémentarité entre leurs deux économies et de promouvoir une coopération rapide, durable et substantielle.

Tô Lâm et Alberto Anaya Gutierrez sont convenus de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à différents niveaux entre les deux partis et les deux pays, ainsi que d’organiser des séminaires, des tables rondes thématiques et des délégations d’étude afin d’échanger des connaissances théoriques et de partager des expériences pratiques sur les questions d’intérêt commun.

Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle des deux partis dans l’orientation des relations Vietnam - Mexique, d’intensifier leur coordination au sein des forums internationaux et des mécanismes entre partis politiques, ainsi que de promouvoir les échanges entre les jeunes générations, contribuant ainsi à consolider les relations entre les deux partis dans les temps à venir.

Également le 19 août au matin, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a eu un entretien avec le secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez. Les deux parties ont échangé sur la situation de leurs partis et de leurs pays respectifs ainsi que sur des questions internationales d’intérêt commun, et sont convenues de plusieurs orientations et mesures concrètes visant à mettre en œuvre le nouvel Accord de coopération.

Les domaines identifiés comprennent les échanges de délégations, l’information et la communication extérieures, l’édition, l’acupuncture et la médecine traditionnelle, les échanges d’expériences en matière de théorie de l’édification du Parti et de développement socio-économique, la mise en relation des entreprises, le renforcement de la coopération entre les collectivités locales ainsi que la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des mécanismes internationaux entre partis politiques.

À l’issue de l’entretien, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et le secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez ont signé, au nom des deux partis, l’Accord de coopération pour la période 2026-2031 entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Travail du Mexique.

Durant son séjour au Vietnam, la délégation de haut rang du PT a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant une gerbe de fleurs et en se recueillant devant son mausolée. Elle a également travaillé avec plusieurs organismes et organisations vietnamiens, dont l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, la Commission centrale de la Propagande et de l’Éducation, les ministères de la Santé et de l’Éducation et de la Formation, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. Elle a en outre effectué des visites de terrain et travaillé dans les provinces de Quang Ninh et de Hai Phong.

VNA/CVN