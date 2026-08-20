Le Vietnam plaide pour une amélioration des méthodes de travail du Conseil de sécurité de l’ONU

Le Vietnam a appelé à améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité de l’ONU afin de renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa capacité d’adaptation face aux crises actuelles, tout en soulignant la nécessité d’une plus grande transparence, d’une participation accrue des membres et d’une réforme globale de cet organe.

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Le Vietnam a appelé à améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité des Nations unies afin de renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa capacité à répondre aux crises actuelles, lors d’un débat public organisé mercredi 19 août au siège de l’ONU à New York.

Le débat, consacré aux méthodes de travail du Conseil de sécurité et présidé par le Danemark, a réuni l’ensemble des membres du Conseil ainsi qu’un grand nombre d’États membres des Nations unies.

Intervenant lors du débat, Nguyên Hai Luu, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que l’amélioration des méthodes de travail constituait une exigence urgente pour permettre au Conseil de sécurité d’accroître son efficacité, sa crédibilité et sa capacité d’adaptation face aux crises dans le contexte actuel.

Le Vietnam estime que le Conseil de sécurité doit rapidement remédier aux blocages procéduraux, notamment concernant la nomination des présidents et vice-présidents de ses organes subsidiaires. Il a également appelé à renforcer la transparence grâce à un dialogue substantiel et à des consultations opportunes et régulières avec les États membres de l’ONU, en particulier dans le processus de sélection du secrétaire général.

Le représentant vietnamien a par ailleurs souligné la nécessité de permettre à tous les membres du Conseil de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans la conduite des travaux et l’élaboration des documents du conseil. Il a également insisté sur l’importance de garantir une participation appropriée des pays directement concernés aux discussions et à la rédaction des documents.

Pour un Conseil de sécurité plus efficace

Photo : VNA/CVN

Selon le Vietnam, l’amélioration des méthodes de travail doit parallèlement s’inscrire dans un effort global de réforme du Conseil de sécurité, afin de parvenir à un mécanisme plus représentatif, plus efficace et mieux adapté aux réalités de la communauté internationale.

Présentant un rapport lors du débat, Shamala Kandiah Thompson, directrice exécutive du Security Council Report, a souligné que l’amélioration des méthodes de travail revêtait une importance majeure pour permettre au Conseil de sécurité de gérer les divergences politiques, de maintenir son fonctionnement et d’utiliser plus efficacement les outils dont il dispose dans l’accomplissement de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle a estimé que le conseil devait rapidement résoudre les blocages liés à la répartition des responsabilités de présidence de ses organes subsidiaires. Elle a également appelé à renforcer la transparence dans l’examen et la sélection des candidats au poste de prochain secrétaire général de l’ONU, ainsi qu’à améliorer la coordination entre le Conseil de sécurité et le secrétaire général dans le domaine de la prévention des conflits.

Selon elle, une évaluation régulière des méthodes de travail, leur adaptation et leur mise en œuvre cohérente permettraient au Conseil de sécurité de fonctionner de manière plus efficace.

Les États membres de l’ONU ont, dans l’ensemble, souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité du Conseil de sécurité, de préserver sa capacité d’action et de consolider son rôle. Ils ont également mis l’accent sur l’importance des consultations, du consensus et de la responsabilité des membres, en particulier des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Dans une déclaration commune, les dix membres non permanents du Conseil de sécurité ont insisté sur la nécessité de renforcer le rôle et la voix des membres non permanents, notamment dans les négociations, la rédaction des documents et la répartition des responsabilités au sein du conseil. Ils ont également appelé les membres permanents du Conseil de sécurité à exercer leur droit de veto de manière responsable.

VNA/CVN