Le Vietnam et les États-Unis déterminés à approfondir leur Partenariat stratégique global

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a reçu ce mercredi 19 août à Hanoi l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, venue effectuer une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonction.

>> Soldats disparus : coopération technique renforcée entre le Vietnam et les États-Unis

>> États-Unis : deux fusillades font une mort et 9 blessés

>> L’ambassade du Vietnam pousse la recherche et l’identification des restes de martyrs

Félicitant la diplomate américaine pour le début de son mandat, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a salué les nombreuses activités qu’elle a déjà menées au cours de ses premières semaines au Vietnam. Selon lui, cet engagement précoce témoigne de l’importance accordée par Washington aux relations bilatérales ainsi que de la volonté de promouvoir la coopération entre les deux pays dès le début de sa mission.

Photo : VNA/CVN

Il s’est déclaré convaincu que l’expérience acquise par Jennifer Wicks au sein de l’administration américaine, ainsi que sa connaissance de la région, lui permettraient d’accomplir un mandat fructueux et de contribuer activement au développement stable, concret et efficace du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

Réaffirmant la position constante du Vietnam, il a souligné que les États-Unis figuraient parmi les partenaires stratégiques les plus importants du pays. Hanoï souhaite, a-t-il indiqué, exploiter pleinement la portée stratégique du partenariat global afin d’approfondir la coopération dans tous les domaines. Les secteurs économique, commercial et de l’investissement continueront d’en constituer les principaux moteurs, tandis que les sciences, les technologies, l’innovation et le développement des ressources humaines sont appelés à devenir des axes de coopération stratégiques à long terme.

Il a également mis en avant le nouveau modèle de développement du Vietnam, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Dans ce contexte, il a affirmé que le Vietnam accueillait favorablement les investissements américains de long terme intégrant des technologies avancées, le transfert de savoir-faire, la formation des ressources humaines et le renforcement des liens avec les entreprises vietnamiennes.

Il a par ailleurs appelé les deux parties à promouvoir une coopération économique et commerciale harmonieuse, durable et mutuellement bénéfique. Il a plaidé pour un règlement rapide des questions en suspens et pour l’aboutissement des négociations en vue de la signature d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, destiné à offrir un cadre stable aux activités d’investissement, de production et de commerce des entreprises des deux pays.

De son côté, l’ambassadrice Jennifer Wicks a indiqué avoir reçu du président Donald Trump la mission de promouvoir davantage les relations bilatérales et s’est dite convaincue que les deux pays obtiendraient des résultats concrets dans la mise en œuvre du Partenariat stratégique global.

Elle a réaffirmé le soutien des États-Unis à un Vietnam « fort, indépendant, autonome et prospère ». Elle a précisé que la coopération économique et commerciale constituerait une priorité majeure de son mandat, tout en soulignant la volonté de Washington d’élargir la coopération dans l’ensemble des piliers du partenariat.

La diplomate américaine a salué les efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour améliorer l’environnement juridique et les conditions d’investissement et d’affaires. Elle a également assuré qu’elle travaillerait étroitement avec les autorités vietnamiennes afin de promouvoir des projets de coopération concrets et de favoriser la conclusion rapide d’un accord commercial de haut niveau, fondé sur la réciprocité, l’équité et l’équilibre, au bénéfice des économies des deux pays.

À l’issue de la réception, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de maintenir des échanges étroits et de renforcer davantage le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, d’intérêt commun, ainsi que pou la paix, la stabilité et le développement dans la région.

VNA/CVN