Vietnam - Singapour : la coopération technologique prend un nouvel élan

Depuis plus d’un demi-siècle, les relations entre le Vietnam et Singapour constituent l’un des modèles de coopération les plus réussis au sein de l’ASEAN et entrent désormais dans une phase de développement plus profonde et plus diversifiée.

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Photo : VNA/CVN

Du dynamisme des Parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) aux nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l’énergie verte, l’industrie des semi-conducteurs et la logistique intelligente, les relations bilatérales ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives de coopération.

Singapour dispose d’une solide expérience et d’atouts considérables dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation. Le pays figure également parmi les pionniers dans le développement des villes intelligentes, des infrastructures numériques et des technologies vertes, ainsi que dans l’attraction des talents internationaux.

De son côté, le Vietnam bénéficie d’une structure démographique favorable, avec une main-d’œuvre jeune dotée de solides aptitudes en mathématiques et en technologies (STEM), un socle essentiel pour l’innovation. En outre, sa stabilité géopolitique ainsi que ses réserves de terres rares permettent au Vietnam de s’affirmer comme une destination de confiance dans les stratégies de diversification des chaînes d’approvisionnement des grandes puissances technologiques.

Selon le Dr. Hà Son Tùng, chef adjoint du Département des technologies optiques avancées à l’Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour (A*STAR), Singapour offre de nombreux enseignements pratiques dont le Vietnam peut s’inspirer, notamment en matière de gouvernance technologique, de développement d’un écosystème de recherche et de formation de ressources humaines hautement qualifiées. Grâce à leur proximité géographique, à leurs similitudes culturelles et aux liens de plus en plus étroits entre leurs économies, les deux pays peuvent développer des programmes de coopération en matière de recherche à plus grande échelle dans les années à venir.

Au-delà des succès du modèle VSIP, les deux pays peuvent élargir leur coopération aux hautes technologies à travers des projets de recherche directs entre leurs organismes scientifiques et technologiques. La formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de l’IA et des semi-conducteurs constitue à cet égard une priorité particulièrement importante.

L’un des atouts du Vietnam réside dans la communauté croissante d’intellectuels vietnamiens travaillant à Singapour. Nombre d’entre eux occupent des postes importants au sein de groupes technologiques multinationaux, d’universités et d’instituts de recherche de premier plan à Singapour. Selon des experts, cette communauté intellectuelle peut jouer un rôle de passerelle stratégique, contribuant à promouvoir les programmes de recherche conjoints et le transfert de technologies…

Le Professeur associé Luu Anh Tuân, de la Faculté d’informatique et de science des données de l’Université technologique de Nanyang (NTU), estime que le potentiel de coopération entre le Vietnam et Singapour dans l’IA, la transformation numérique et la gouvernance technologique est considérable. Si les deux parties renforcent le partage d’expériences et développent conjointement des produits d’IA répondant à des besoins concrets, cette coopération pourrait devenir un moteur important du développement technologique non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l’ensemble de la région.

Forts du développement continu de leurs relations bilatérales et de leur volonté commune de promouvoir l’innovation, le Vietnam et Singapour devraient faire de leur coopération dans l’IA et les hautes technologies l’un des piliers majeurs de leur partenariat dans les années à venir.

VNA/CVN