Le vice-ministre chinois de la Police, Lyu Wuqin, reçu à Hanoï

Le général de corps d’armée Nguyên Van Hiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, a reçu le 19 août à Hanoï, le vice-ministre chinois de la Police Lai Wuqin. Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans la gestion et la protection des frontières, la lutte contre la criminalité et la mise en œuvre du Dialogue stratégique "3+3".

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Photo : VNA/CVN

Le général de corps d’armée Nguyên Van Hiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, a reçu mercredi 19 août à Hanoï, Lyu Wuqin, ministre assistant chinois de la Police, en visite de travail au Vietnam.

Nguyên Van Hiên a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance au développement de ses relations avec la Chine, qu’il considère comme une priorité et un choix stratégique dans sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation. Il a souhaité que les deux parties continuent de préserver et de promouvoir leur solidarité et leur amitié traditionnelle dans tous les domaines, contribuant ainsi à concrétiser les orientations communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment celles issues de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président de l’État Tô Lâm en avril 2026.

Le général de corps d’armée Nguyên Van Hiên a hautement apprécié la coopération entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Police, notamment la coordination étroite entre les garde-frontières vietnamiens et l’Administration nationale chinoise de l’immigration dans la gestion et la protection des frontières, le contrôle des entrées et sorties, la lutte contre la criminalité et les infractions à la loi, ainsi que le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières et aux postes-frontières.

Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à poursuivre, avec les ministères vietnamiens des Affaires étrangères et de la Police, la mise en œuvre du mécanisme de dialogue stratégique "3+3" au niveau ministériel entre les Affaires étrangères, la Défense et la Police des deux pays, afin de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et de renforcer la coordination stratégique entre le Vietnam et la Chine.

De son côté, Lyu Wuqin a salué les résultats positifs de la coopération entre le Vietnam et la Chine en général, et entre les ministères vietnamien de la Défense et chinois de la Police en particulier. Il a notamment souligné que la tenue réussie du Dialogue stratégique "3+3" avait marqué un approfondissement de la coopération bilatérale et son élévation à un nouveau niveau.

Il a souhaité que les deux parties continuent de coordonner la mise en œuvre des accords de coopération conclus entre les deux ministères, notamment dans la gestion des frontières, la lutte contre la contrebande et l’immigration clandestine, contribuant ainsi à rendre la coopération bilatérale toujours plus efficace et substantielle.

VNA/CVN