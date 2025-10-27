Vietnam - Samsung E&A : améliorer l’approvisionnement en eau

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rencontré le 27 octobre à Hanoï, Kim Deawon, vice-président exécutif de Samsung E&A, filiale du groupe Samsung de la République de Corée, afin d'examiner l'avancement de plusieurs projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le Delta du Mékong.

>> Le ministère des Affaires étrangères décore le directeur général de Samsung Vietnam

>> Le ministre de la Police reçoit le directeur général de Samsung Vietnam

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg de Samsung Electronics

Photo : VNA/CVN

Trân Hông Hà a souligné que l'approvisionnement centralisé en eau du delta du Mékong était une priorité absolue des stratégies et plans de développement régional du gouvernement. Il a salué l'investissement de Samsung E&A dans ce secteur vital.

Il a également insisté sur la nécessité d'intégrer les réseaux de canalisations d'eau à des plans d'infrastructures plus vastes couvrant les transports, l'électricité et les services techniques, notamment les réseaux souterrains le long des nouvelles routes. Ces projets, a-t-il déclaré, doivent garantir l'harmonie visuelle et la sécurité du trafic routier et fluvial.

Kim Deawon, pour sa part, a indiqué que son entreprise possède des technologies de pointe pour les systèmes souterrains de traitement des eaux usées, permettant ainsi le développement d'infrastructures publiques en surface.

Selon lui, Samsung E&A, en collaboration avec son partenaire vietnamien DNP Water, mène plusieurs projets d'approvisionnement en eau douce dans le delta du Mékong afin de renforcer la résilience climatique et de lutter contre l'intrusion d'eau salée. Le projet d'approvisionnement en eau brute du fleuve Tiên, notamment, a une capacité prévue de 600.000 m³ par jour.

En octobre, Samsung et DNP Water ont débuté la construction de la première phase du projet, d'un montant de 1 820 milliards de dongs (70 millions de dollars), avec une capacité de 300 000 m³ par jour. L'achèvement de ce projet est prévu pour le quatrième trimestre 2026.

Le projet d'approvisionnement en eau brute du fleuve Hâu, quant à lui, vise à renforcer l'approvisionnement en eau de surface du cours supérieur du fleuve, réduisant ainsi progressivement la dépendance à l'extraction des eaux souterraines, source d'affaissement de terrain. Sa capacité initiale est d'environ 600 000 m³ par jour, et le coût des infrastructures de canalisations est estimé à environ 6.000 milliards de dongs.

L'invité a également manifesté son intérêt pour les projets de traitement des eaux usées urbaines dans le Delta du Mékong, la province de Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN