Les Premiers ministres vietnamien et chinois se rencontrent à Kuala Lumpur

Le Premier ministre (PM) vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré lundi 27 octobre son homologue chinois Li Qiang en marge du 47 e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et d’autres dirigeants vietnamiens clés au secrétaire général et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre Li Qiang et aux autres dirigeants chinois clés.

Il a également félicité la Chine pour l’organisation réussie du 4e plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois, qui a permis d’élaborer le 15e Plan quinquennal avec une orientation de développement de haute qualité. Il a également informé son homologue chinois des nouvelles réalisations théoriques et pratiques du Vietnam et des préparatifs du XIVe Congrès national du PCV.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les progrès positifs et globaux réalisés récemment dans tous les domaines des relations sino-vietnamiennes. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son respect et ses sincères remerciements pour la coordination étroite et efficace entre le Premier ministre Li Qiang et le Conseil des affaires d’État chinois en vue de promouvoir la coopération bilatérale.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré aux deux parties de maintenir des échanges de haut niveau, de consolider la confiance politique, de promouvoir les mécanismes de coordination et les échanges stratégiques entre les deux pays et de renforcer les piliers de la coopération en matière de défense et de sécurité.

Échanges francs, sincères et constructifs

Soulignant l’importance de la coopération ferroviaire pour le développement de chaque pays, il a proposé aux deux parties de promouvoir le mécanisme du Comité conjoint de coopération ferroviaire Vietnam - Chine, accordant la plus haute priorité à ce domaine de coopération clé. Il a exhorté la Chine à coopérer activement avec le Vietnam en matière de prêts préférentiels, de formation des ressources humaines ferroviaires et de coopération pour la construction du complexe industriel ferroviaire.

Les deux dirigeants ont également discuté des mesures à prendre pour répondre aux récentes évolutions des politiques tarifaires et de mesures spécifiques visant à promouvoir un développement plus sain et plus équilibré des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la Chine à continuer d’importer des produits agricoles de haute qualité du Vietnam. Il a proposé aux deux parties de promouvoir le développement du modèle de poste frontière intelligent, d’étudier activement le modèle de coopération économique transfrontalière, de coopérer en matière de connexion électrique et d’accélérer la mise en œuvre des projets d’aide chinois au Vietnam, tout en renforçant la coopération scientifique et technologique afin de créer un nouvel point positif dans les relations bilatérales.

Approuvant les axes de coopération évoqués par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Li Qiang a affirmé que le Conseil des affaires d’État chinois était prêt à collaborer avec le gouvernement vietnamien pour déployer et concrétiser les perceptions communes des dirigeants des deux partis et des deux pays ; intensifier les échanges stratégiques de haut niveau ; et promouvoir davantage la coopération afin de réaliser des progrès substantiels, notamment dans des domaines d’intérêt commun tels que l’économie et le commerce, les investissements de qualité et la connectivité des infrastructures ferroviaires.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des échanges francs, sincères et constructifs sur les questions maritimes, conformément à l’esprit des perceptions communes de haut niveau sur la maîtrise et la résolution des différends, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

