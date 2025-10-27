Le président Luong Cuong reçoit les ambassadeurs en fin de mission au Vietnam

Le 27 octobre après-midi, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a reçu les ambassadeurs d'Indonésie, Denny Abdi, et de Singapour, Jaya Ratnam, venus prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En saluant l'ambassadeur indonésien, le président Luong Cuong a félicité Denny Abdi pour l'accomplissement remarquable de sa mission et ses contributions au développement des relations bilatérales.

Il a félicité l'ambassadeur Denny Abdi pour sa nomination au poste de secrétaire général du ministère indonésien des Affaires étrangères, exprimant l'espoir que, quel que soit son poste, il continuera à promouvoir l'amitié et la coopération au bénéfice des deux peuples, ainsi que la paix, la stabilité et le développement régionaux et mondiaux.

Pour sa part, l'ambassadeur Denny Abdi s'est dit convaincu que, dans un contexte de développements régionaux et mondiaux complexes, le Vietnam et l'Indonésie, amis proches et membres actifs de l'ASEAN, continueront de contribuer à promouvoir la solidarité et la coopération au sein de l'ASEAN.

Partageant l'avis de l'ambassadeur, Luong Cuong a suggéré que les deux pays continuent de renforcer la confiance politique, de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en œuvre efficacement les accords existants. Il a appelé à l'élaboration rapide d'un programme d'action 2025-2030 pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Indonésie, visant à porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2028. Le chef de l'État a également encouragé le renforcement de la coopération et des politiques en matière de défense et de sécurité afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements dans les domaines de force et de demande de chacun.

Il a affirmé que le Vietnam et l'Indonésie poursuivraient leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l'ASEAN, de l'ONU et de l'APEC, dans le respect du droit international, tout en renforçant leur collaboration pour consolider le rôle central de l'organisation. Les deux parties se sont engagées à soutenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale et à promouvoir les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient.

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam, le président Luong Cuong l'a félicité pour son mandat fructueux et a salué ses importantes contributions au renforcement de la coopération bilatérale.

Le chef de l'État vietnamien a salué les liens politiques étroits et de confiance entre les deux nations, reflétés par de fréquentes visites et contacts de haut niveau et à tous les niveaux, au sein du Parti, de l'État, du gouvernement et du Parlement.

Le commerce bilatéral avoisine désormais 9 milliards de dollars, et Singapour reste le premier investisseur au Vietnam, notamment à travers le réseau des zones industrielles VSIP, symbole de la coopération économique exemplaire entre les deux pays.

Affirmant l'engagement du Vietnam à approfondir ses liens avec Singapour, l'un de ses principaux partenaires économiques, Luong Cuong a suggéré que les deux parties intensifient les échanges de délégations, renforcent la coordination et finalisent prochainement le Programme d'action 2025-2030 pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global.

Il a également appelé à une collaboration renforcée dans les domaines de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de la transformation numérique, de la transition écologique, de la culture, de l'éducation et du développement des ressources humaines, afin de maintenir la dynamique positive des liens commerciaux et d'investissement.

Face aux incertitudes mondiales, le président a souligné l'importance d'une coordination étroite et d'un soutien mutuel entre les deux pays lors des forums régionaux et internationaux. Il a appelé à des efforts conjoints pour défendre la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi au maintien d'une région ASEAN de paix, de stabilité, de coopération et de développement mutuel.

L'ambassadeur Jaya Ratnam s'est réjoui des progrès impressionnants réalisés par le Vietnam ces dernières années. Il a salué la résilience et la solidarité du Vietnam, félicitant le pays d'être devenu l'une des 30 premières économies mondiales, avec de solides résultats en matière de développement socio-économique et humain.

Il a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), la décrivant comme une démonstration claire de la réputation et du rôle croissants du Vietnam sur la scène internationale.

En outre, il s'est dit convaincu que le Programme d'action 2025-2030 pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global ouvrirait une nouvelle étape de coopération plus approfondie et plus efficace.

VNA/CVN