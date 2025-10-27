Le Vietnam offre une station de radio-télévision à la province lao de Houaphan

Une cérémonie marquant la mise en chantier de la station provinciale de radio-télévision de Houaphan s’est déroulée le 27 octobre dans cette province lao. Ce projet, financé par le gouvernement vietnamien, représente un don significatif à son homologue lao et aux habitants de la province lao.

Photo : VNA/CVN

L’événement a rassemblé Phoutphanh Keovongxay, secrétaire et vice-gouverneur de la province de Houaphan, ainsi que des représentants des agences vietnamiennes et lao, aux côtés de nombreux cadres et résidents locaux.

L’investissement total pour cette infrastructure s’élève à 146,4 milliards de dôngs (environ 5,56 millions de dollars américains). Le gouvernement vietnamien contribue à hauteur de 138,6 milliards de dôngs sous forme d’aide non remboursable, tandis que le gouvernement lao apporte un fonds de contrepartie de 7,8 milliards de dôngs.

Conçu selon des standards technologiques modernes, le projet intègrera un système d’émetteurs de télévision numérique compatible DTMB et DVB-T2, avec une puissance de 3 kW sur le canal 35 de la bande UHF. Il comprendra également un système d’émetteurs radio FM de 5 kW, opérant à une fréquence de 104 MHz, adapté aux spécificités locales.

L'ouvrage sera structuré en trois blocs fonctionnels principaux : un bloc dédié à la diffusion radio-télévision, un bloc pour la production et l'édition de programmes, et un bloc d'installations auxiliaires incluant un système électrique, des aménagements paysagers, une protection contre la foudre et un système de lutte contre les incendies de pointe.

S'exprimant à cette occasion, Phoutphanh Keovongxay a souligné l’importance de ce projet, le qualifiant de réalisation concrète de la coopération entre les gouvernements lao et vietnamien et d’atout majeur pour le développement provincial. Une fois opérationnel, il devrait renforcer considérablement les infrastructures de communication locales, assurant une diffusion rapide, précise et transparente de l’information. La nouvelle station servira également de canal efficace pour la promotion des politiques et directives du Parti et de l’État lao, tout en offrant aux citoyens une source riche et diversifiée d’informations et de connaissances.

Cet ouvrage incarne un symbole vivant de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale qui unissent les Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam, a-t-il conclu.

VNA/CVN