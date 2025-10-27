Le SG Tô Lâm reçoit le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune

Le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le 27 octobre à Hanoï une délégation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), conduite par Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre lao, en visite au Vietnam pour participer au 12 e séminaire théorique entre les deux Partis.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti vietnamien a salué les résultats obtenus récemment par le Laos et réaffirmé le soutien constant du Vietnam à son œuvre de renouveau et de développement national. Il a affirmé que le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité à l'appui du Laos dans la mise en œuvre de ses orientations stratégiques pour le nouveau mandat. À cette occasion, il a adressé ses salutations au secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith ainsi qu'aux autres dirigeants du pays.

Soulignant le rôle essentiel du travail théorique pour les deux Partis, Tô Lâm a indiqué que le séminaire est une opportunité pour les responsables et chercheurs des deux pays de discuter profondément et de clarifier les similitudes dans les approches de réforme du Vietnam et du Laos ; et de discuter des orientations pour construire un appareil rationalisé et unifié qui fonctionne de manière efficace, efficiente et proche du peuple et pour le peuple.

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que le Vietnam a, ces derniers temps, activement réorganisé et rationalisé son appareil institutionnel afin d'améliorer l'efficacité et la performance du système politique, en tirant de ce processus de précieuses leçons d'expérience.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, un appareil rationalisé et une équipe des cadres compétente constituent des conditions indispensables pour mettre en œuvre efficacement les résolutions du Parti. Il a souligné la nécessité de passer d'une administration de gestion à une administration de développement, plaçant l'intérêt du peuple au cœur de toute politique.

Pour sa part, le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et les échanges approfondis avec le secrétaire général vietnamien. Il a salué les succès remarquables du Vietnam après près de 40 ans de renouveau, notamment dans la rationalisation du système politique, dont le Laos souhaite tirer des enseignements adaptés à sa propre réalité.

Il a affirmé que ce 12e séminaire théorique s'inscrit dans la tradition de coopération fructueuse entre les deux Partis, contribuant à enrichir leur trésor idéologique et à approfondir les relations spéciales entre les deux pays.

VNA/CVN