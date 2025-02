Le ministère des Affaires étrangères décore le directeur général de Samsung Vietnam

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a remis jeudi 13 février l’insigne "Pour la cause des affaires étrangères du Vietnam" au directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, en reconnaissance de ses contributions au renforcement de la coopération, notamment en matière d’économie, de commerce et d’investissement entre le Vietnam et la République de Corée.