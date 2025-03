Le ministre de la Police reçoit le directeur général de Samsung Vietnam

Le ministre a félicité Na Ki Hong pour sa nomination au poste de directeur général de Samsung Vietnam, soulignant que le partenariat solide entre le Vietnam et la République de Corée constitue une base solide pour les opérations de Samsung au Vietnam. Il a également salué Samsung Vietnam comme un point lumineux de la coopération économique et d’investissement entre les deux pays.

Photo: VNA/CVN

Saluant les réalisations de Samsung au Vietnam, il a souligné le rôle de l’entreprise dans la recherche et la fabrication de produits de technologie de pointe, qui ont contribué de manière significative à la croissance économique du Vietnam.

Alors que le Vietnam accélère la transformation numérique et le développement de haute technologie, il a demandé aux responsables de Samsung Vietnam de veiller à ce que l’entreprise se conforme aux lois du pays hôte, en particulier aux réglementations du travail, de la fiscalité et de la prévention des incendies.

Formation du personnel

Il a également proposé à Samsung Vietnam de renforcer la coopération dans la formation du personnel spécialisé en technologies de l’information et en intelligence artificielle pour le ministère de la Police.

En outre, le général Luong Tam Quang a suggéré à Samsung de soutenir le ministère dans l’application des technologies avancées dans la gestion et la surveillance de la sécurité nationale, tout en soutenant des programmes de bourses ou en fournissant du matériel de formation et en finançant des initiatives sociales dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection de l’environnement.

Le ministre a également appelé Samsung Vietnam à maintenir un dialogue régulier avec le ministère de la Sécurité publique sur ses activités et sa production ainsi que sur ses difficultés et obstacles à résoudre.

Exprimant sa gratitude pour le ministère et le soutien et la coordination de longue date du ministre, Na Ki Hong a noté que 2025 marque les 30 ans de présence de Samsung au Vietnam.

L’entreprise exploite désormais six usines, un centre de recherche et développement et une entité commerciale à Bac Ninh, Thai Nguyên, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, avec un investissement total de 23,2 milliards de dollars.

En soulignant les performances de Samsung Vietnam en 2024, il a indiqué que l’entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de 62,5 milliards de dollars et des exportations de 54,4 milliards de dollars, soit 14% du chiffre d’affaires total des exportations du Vietnam.

Le directeur général de Samsung Vietnam a également affirmé l’engagement de l’entreprise à soutenir l’objectif de croissance économique du Vietnam de plus de 8% en 2025.

VNA/CVN