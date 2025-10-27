47e Sommet de l’ASEAN

Le PM Pham Minh Chinh renforce les liens du Vietnam avec plusieurs partenaires

Dans le cadre de sa participation au 47 e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes tenues en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 27 octobre, le président sud-coréen Lee Jae Myung, le président indonésien Prabowo Subianto, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon ainsi que la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Lors de sa rencontre avec le président sud-coréen Lee Jae Myung, le chef du gouvernement vietnamien s’est réjoui du développement dynamique du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Le président Lee Jae Myung a souligné que la République de Corée considère le Vietnam comme un partenaire important dans sa politique étrangère régionale et qu’elle est prête à l’accompagner sur sa voie de développement.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, ainsi que de promouvoir la science, la technologie, la transformation numérique et l’innovation comme un nouveau pilier du partenariat bilatéral.

Lors de sa rencontre avec le président indonésien Prabowo Subianto, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue ont salué l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global, marquant une nouvelle étape dans le développement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Ils ont convenu de limiter les barrières techniques au commerce, de renforcer la coopération dans le secteur halieutique et de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d’entente signé en 2024 sur la pêche durable.

Le président indonésien a également exprimé son soutien à la levée rapide du "carton jaune" de l’Union européenne lié à la pêche illicite, non déclaré et non réglementé (INN) pour le Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, Pham Minh Chinh a félicité la Nouvelle-Zélande pour l’organisation réussie du Sommet spécial commémorant le 50e anniversaire des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande.

Les deux dirigeants ont convenu de parachever prochainement le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam–Nouvelle-Zélande pour 2025-2030 et de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars d’ici 2026.

Le Premier ministre vietnamien a appelé la Nouvelle-Zélande à poursuivre son soutien au Vietnam en matière d’aide publique au développement (APD) et de formation linguistique et professionnelle, tout en invitant son homologue néo-zélandais à participer au 3e Forum du Futur de l’ASEAN (AFF) prévu au début de 2026.

Enfin, lors de sa rencontre avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l’institution pour son appui au Vietnam. Il a informé que l’économie vietnamienne devrait croître de plus de 8% en 2025, avec un PIB estimé à 510 milliards de dollars et un revenu moyen par habitant de 5.000 dollars.

En réponse, Kristalina Georgieva a salué les résultats impressionnants du Vietnam et exprimé la volonté du FMI de renforcer la coopération dans le développement des données et la modernisation du cadre des politiques financières. Elle a accepté l’invitation du Premier ministre à effectuer une visite au Vietnam.

