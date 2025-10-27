Renforcement de la coopération en matière de cybersécurité entre le Vietnam et la Pologne

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a reçu le 27 octobre à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre du Numérique de la République de Pologne, Krzysztof Gawkowski.

Photo : VNA/CVN

Félicitant la participation de Krzysztof Gawkowski à la Cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le ministre Luong Tam Quang a souligné que cette Convention constitue un cadre juridique global et unifié au niveau mondial, favorisant la coopération internationale dans les enquêtes, l’échange d’informations et la prévention de la criminalité transnationale.

Le ministre a rappelé que depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1950, les liens bilatéraux se sont constamment développés dans tous les domaines : politique, diplomatie, économie, commerce, éducation et formation, notamment depuis la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne en janvier 2025.

Affirmant que les deux pays disposent encore d’un large potentiel de coopération, en particulier dans l’application de la loi et la lutte contre la criminalité, le ministre Luong Tam Quang s’est réjoui que les deux parties s’apprêtent à signer un mémorandum d’entente de coopération en matière de cybersécurité entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère polonais du Numérique, ce à l’occasion de la visite du vice-Premier ministre Krzysztof Gawkowski.

Pour une coopération accrue

Le ministre vietnamien a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, d’améliorer les mécanismes de partage d’informations et d’expériences, et d’établir des canaux de communication bilatéraux entre les autorités compétentes des deux pays. Ces initiatives visent à intensifier la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme international, le trafic de drogue, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et l’immigration illégale.

Il a également plaidé pour une coopération accrue dans la formation et le perfectionnement professionnel des forces de l’ordre, ainsi qu’un soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux. Par ailleurs, le ministre a suggéré de simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens souhaitant se rendre en Pologne pour des investissements, du commerce, des études ou du tourisme.

De son côté, Krzysztof Gawkowski a salué le rôle actif et les contributions majeures du Vietnam, notamment du ministère de la Police, dans la préparation et l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï. Il a qualifié cet événement de symbole du multilatéralisme dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité.

Partageant la vision du ministre Luong Tam Quang sur la nécessité de renforcer la confiance politique et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants, Krzysztof Gawkowski a affirmé que le ministère polonais du Numérique collaborerait étroitement avec le ministère vietnamien de la Police pour appliquer le mémorandum d’entente sur la cybersécurité, contribuant ainsi à approfondir la coopération bilatérale entre les deux pays et à la rendre plus substantielle, concrète et efficace.

VNA/CVN