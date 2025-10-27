Vietnam - Ouzbékistan : approfondir et à rendre plus substantielle l’amitié traditionnelle

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a reçu ce lundi 27 octobre à Hanoï, Nuriddin Ismoilov, président de la Chambre législative (Chambre basse) du Parlement d’Ouzbékistan, en visite au Vietnam pour participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

>> La tournée du président de l'AN marque une coopération globale avec l'Arménie et l'Ouzbékistan

>> Le Vietnam, un modèle de développement après 50 ans de réunification, selon l'Association d'amitié Ouzbékistan - Vietnam

>> Promotion de l'amitié et de la coopération entre les peuples vietnamien et ouzbek

Photo ; VNA/CVN

Il a chaleureusement salué l'engagement de l'Ouzbékistan, aux côtés de la communauté internationale, dans la lutte contre la cybercriminalité. Il a mis en lumière les liens d’amitié historiques qui unissent les peuples vietnamien et ouzbek, forgés par des décennies de soutien mutuel.

Ravi de sa première visite au Vietnam, Nuriddin Ismoilov a félicité Hanoï pour le succès de l’organisation de cet événement mondial. Il a souligné que la présence de nombreuses délégations de haut niveau témoignait du rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, notamment en matière de sécurité numérique. Impressionné par le dynamisme du Vietnam, il a salué ses avancées économiques et sociales, ainsi que l’amélioration notable du niveau de vie de sa population.

Trân Thanh Mân a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance envers le peuple de l’ex-Union soviétique, dont celui d’Ouzbékistan, pour son soutien généreux au Vietnam durant la lutte pour l’indépendance nationale et dans l’œuvre actuelle de construction et de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les pays amis traditionnels, notamment au sein de la Communauté des États indépendants (CEI), et a informé son interlocuteur des principales réalisations du pays en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale.

Les deux dirigeants ont reconnu le vaste potentiel de coopération bilatérale. Ils se sont engagés à encourager leurs gouvernement, ministères et localités à intensifier les échanges dans des secteurs clés : économie, commerce, énergie, agriculture, culture, tourisme, logistique et transports. Ils ont aussi souligné que le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique devrait jouer un rôle central dans cette dynamique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, d’encourager les groupes parlementaires d’amitié et les commissions spécialisées à intensifier les échanges d’expériences et les contacts entre parlementaires.

Les deux dirigeants ont également apprécié la coopération efficace entre les deux organes législatifs sur la scène internationale, convenant de renforcer leur coordination au sein des forums interparlementaires multilatéraux, tels que l’Union interparlementaire (UIP) et de multiplier les échanges de délégations lors des activités parlementaires organisées dans chaque pays, contribuant ainsi à approfondir et à rendre plus substantielle l’amitié traditionnelle Vietnam -Ouzbékistan.

VNA/CVN