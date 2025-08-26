Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg de Samsung Electronics

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 26 août, à Hanoï, Roh Tae-moon, Pdg de Samsung Electronics, en visite de travail au Vietnam et des représentants du géant sud-coréen dans le pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le bon développement des relations Vietnam - République de Corée constitue une base solide pour la coopération et les investissements des entreprises des deux pays.

Photo : VGP/CVN

Il a salué les efforts et les résultats commerciaux de Samsung en général et en particulier au Vietnam, contribuant de manière significative au développement socio-économique de la nation indochinoise et au renforcement de l'amitié bilatérale.

Il a indiqué qu'en 2025, le Vietnam ambitionnait d'améliorer encore le climat d'investissement, de promouvoir trois développements stratégiques, de mettre en œuvre efficacement le modèle d'administration locale à deux niveaux, d'atteindre une croissance de 8,3 à 8,5% en 2025 et une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2031.

Le Vietnam a défini la nécessité de promouvoir un développement rapide et durable fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. À cet égard, le Bureau politique a publié la résolution 57-NQ/TW à ce sujet, a-t-il indiqué.

Il a donc exprimé son espoir que le groupe Samsung et Roh Tae-Moon continueraient de soutenir le gouvernement vietnamien dans la réalisation de ces objectifs et dans la mise en œuvre efficace des stratégies, des plans et des engagements d'investissement de Samsung dans le pays à l'avenir.

Pham Minh Chinh a émis son souhait que le groupe Samsung devienne un partenaire fiable du Vietnam sur la voie du développement économique et technologique, en vue d'une croissance et d'une prospérité partagées.

Il a également appelé à la poursuite des investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs des hautes technologies et de la recherche et développement (R&D) ; à la construction d'un écosystème technologique, notamment dans la production de puces électroniques et de composants électroniques ; à la promotion de la transformation numérique, au développement des infrastructures informatiques et à la formation de ressources humaines de haute qualité ; à l'augmentation du taux de localisation ; au transfert de technologie vers le Vietnam ; et à l'intégration de Vietnamiens au sein de l'équipe de direction de Samsung Vietnam.

Photo : VGP/CVN

De son côté, Roh Tae-moon a exprimé sa gratitude envers le gouvernement vietnamien pour son soutien constant, et a salué les efforts et contributions des 90.000 employés vietnamiens de Samsung. Il a assuré que Samsung Vietnam s'engageait à continuer de soutenir le gouvernement et à déployer des efforts inlassables pour contribuer au développement socio-économique du pays.

Roh Tae-moon a indiqué qu'à la fin de 2024, le volume des investissements de Samsung au Vietnam a atteint 23,2 milliards de dollars. Outre Samsung Electronics, d'autres filiales du groupe, telles que Samsung Display et Samsung Electro-Mechanics, ont déjà développé leurs activités et continueront de développer leurs investissements dans le pays.

Fin juin 2025, les usines de téléphonie mobile de Samsung à Bac Ninh et Thai Nguyên ont atteint le cap des deux milliards d'appareils produits, 16 ans après leur démarrage en avril 2009. Le Galaxy Z Fold 7, "Made in Vietnam", lancé en juillet dernier, connaît un franc succès sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis et en Europe.

À cette occasion, le Premier ministre a signé une plaque commémorative marquant la production du deux milliardième téléphone mobile de Samsung au Vietnam.

VNA/CVN