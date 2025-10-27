Les Marines vietnamienne et néo-zélandaise organisent un exercice maritime

Le 27 octobre, le navire 379 de la Marine vietnamienne, issu de la brigade 167 de la II e Région navale, a mené un exercice conjoint avec le plus grand navire de soutien logistique de la Marine royale néo-zélandaise, le HMNZS Aotearoa , dans les eaux au sud-est de Hô Chi Minh-Ville.

Le navire vietnamien était dirigé par le sous-colonel Pham Van Phuong, commandant adjoint et chef d'état-major de la brigade 167, tandis que le navire invité était commandé par le lieutenant-colonel Robert Welford, avec un équipage de 109 marins.

Les deux parties ont mené une série d'opérations coordonnées, comprenant des manœuvres en formation, des procédures de salut en mer, des échanges d'informations et un entraînement aux communications internationales, tout en appliquant le Code pour les rencontres imprévues en mer (CUES). Toutes les opérations ont respecté scrupuleusement un plan préalablement convenu.

Du 23 au 27 octobre, le HMNZS Aotearoa a effectué une escale de courtoisie au quai de Nhà Rông, à Hô Chi Minh-Ville. Son équipage a ainsi eu des activités d'échanges avec les représentants du commandement de la IIe Région navale vietnamienne. La Brigade 167 a également envoyé un groupe de travail à bord du HMNZS Aotearoa afin de finaliser le plan d'exercice conjoint et de partager son expertise en logistique et en opérations techniques.

Le sous-colonel Pham Van Phuong a déclaré que cet exercice avait permis de renforcer les compétences linguistiques des officiers et soldats de la Marine vietnamienne, leurs capacités de manœuvre, leurs techniques d'évitement des collisions et leur préparation aux imprévus maritimes.

Il a également permis de maîtriser l'utilisation des pavillons de signalisation, des gestes manuels et des signaux maritimes internationaux, ainsi que de renforcer les connaissances en matière de sécurité et de sûreté maritimes. Il a contribué à améliorer la coordination et la capacité de réaction en mer, tout en consolidant la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre la Marine populaire du Vietnam et la Marine royale néo-zélandaise.

