Vers une organisation du Parti plus efficace, plus cohérente et plus numérique

Le 27 octobre, s’est tenue à Hanoï la conférence nationale consacrée au bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti du XII e mandat au sein du Parti des organes centraux, ainsi qu’à la récapitulation de l’organisation du premier Congrès du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030.

>> Une étape clé pour un renouveau vigoureux

>> Les résultats du 13e plénum du Parti doivent être vulgarisés auprès des citoyens

>> La voix responsable de la jeunesse

Photo : VNA/CVN

La réunion a été présidée par Trân Câm Tú, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux.

Dans son discours, Trân Câm Tú a salué la forte volonté politique, l’esprit d’innovation et la méthode d’organisation scientifique du Comité du Parti et de ses comités subordonnés durant la mise en œuvre de la Résolution 18. Les efforts de rationalisation et de réorganisation de l’appareil au sein des organes du Parti ont été menés de manière rigoureuse, coordonnée et efficace, contribuant à surmonter les chevauchements structurels, à simplifier les niveaux hiérarchiques et à améliorer la qualité du travail de conseil et de direction.

Après huit années d’application, la Résolution 18 a produit des résultats notables. Le Parti des organes centraux a achevé le réexamen, la restructuration et la réorganisation de son appareil, la simplification des effectifs et la réaffectation des cadres dirigeants. Le nombre d’unités de niveau département a diminué de 25,6%, celui de niveau division de 35,5%, et les établissements publics de près de 39%. Cette rationalisation, fondée sur l’élimination des niveaux intermédiaires et la fusion des unités aux fonctions similaires, a renforcé la cohérence et l’efficacité de la gestion.

Parallèlement, le premier Congrès du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030 a été organisé dans le respect strict des règlements, avec un haut niveau de préparation, de qualité et de solennité. Cet événement a été un grand moment de vie politique, illustrant la cohésion, la démocratie et la confiance dans la ligne de rénovation du Parti.

Afin de poursuivre les acquis, Trân Câm Tu a appelé l’ensemble du Parti à mettre en œuvre de manière efficace les conclusions du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat relatives à l’organisation de l’appareil, dans un esprit de rationalisation, d’efficacité et de responsabilité. Il a notamment insisté sur la nécessité d’achever rapidement le projet de positionnement des postes de travail, de continuer à consolider les équipes de cadres, de fonctionnaires et d’employés, et d’assurer la relève tout en favorisant l’innovation.

Le permanent du Secrétariat a également souligné l’importance de promouvoir la transformation numérique au sein du Parti, à travers l’application de la signature électronique, la gestion et le reporting numériques, la standardisation des procédures administratives et la réduction des délais de traitement. Le développement des compétences numériques chez les cadres et membres du Parti doit être considéré comme une exigence essentielle pour moderniser la gouvernance et accroître l’efficacité du travail dans le contexte de la transition numérique nationale.

Le Parti des organes centraux est en outre invité à dresser rapidement le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur la percée dans le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, en lien avec l’évaluation de la qualité des organisations du Parti et des cadres.

En parallèle, la fonction de conseil stratégique demeure une mission clé et transversale. Chaque comité du Parti et chaque unité doivent être proactifs dans la recherche, la synthèse des expériences pratiques et la formulation de propositions opportunes sur les grandes questions stratégiques relevant de leurs domaines respectifs, contribuant ainsi à l’efficacité du travail de direction et de coordination politique.

Trân Câm Tú a également insisté sur la nécessité de renforcer l’édification et la rectification du Parti, d’appliquer strictement les règlements relatifs à l’exemplarité, au contrôle du pouvoir et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives. Il a appelé à promouvoir le rôle exemplaire des cadres et membres du Parti, en particulier des responsables, dans toutes les sphères d’activité et dans la vie quotidienne.

Il a souligné l’importance d’une coordination étroite, synchronisée et efficace entre les organes du Parti, de l’État, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et les six Comités du Parti directement subordonnés au Comité central, sur la base de l’esprit de responsabilité commune.

Sur le plan des tâches immédiates, les comités et unités concernés devront dresser le bilan de l’année 2025 et élaborer le programme de travail 2026 avant le 15 décembre 2025, tout en se préparant activement au XIVᵉ Congrès national du Parti. Les dirigeants et responsables devront appliquer rigoureusement le Règlement n°366-QĐ/TW du 30 août 2025 du Bureau politique sur l’évaluation et la classification de la qualité des collectifs et individus du système politique.

À cette occasion, Trân Câm Tú et Nguyên Long Hai, secrétaire adjoint du Comité du Parti des organes centraux, ont remis des certificats de mérite à plusieurs collectifs et individus exemplaires pour leurs réalisations remarquables dans la mise en œuvre de la Résolution 18-NQ/TW et dans l’organisation du Congrès du Parti, reconnaissant ainsi leurs contributions actives au processus de modernisation et de renforcement de l’appareil du Parti dans la nouvelle période.

VNA/CVN