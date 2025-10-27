icon search
Messages de condoléances à la suite du décès de la reine mère de Thaïlande

À la nouvelle du décès de la reine mère Sirikit de Thaïlande, le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 27 octobre un message de condoléances à sa majesté le roi Maha Vajiralongkorn.

La reine mère Sirikit. 
Photo : Bureau du gouvernement royal thaïlandais/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également envoyé un message de condoléances à son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul.

VNA/CVN

#condoléances #décès #reine mère #Thaïlande #Pham Minh Chinh #Luong Cuong

