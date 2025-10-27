En marge du Sommet de l'ASEAN

Le PM Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants australien et russe

Le Premier ministre (PM) vietnamien Pham Minh Chinh a eu lundi 27 octobre des rencontres séparées avec le Premier ministre australien Anthony Albanese et le vice-Premier ministre russe Alexeï Overchuk, en marge du 47 e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Anthony Albanese, le chef du gouvernement vietnamien a salué les réalisations récentes de l'Australie en matière de gouvernance, de stabilité économique et de bien-être social, sous la direction du Parti travailliste. Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement dynamique de la coopération bilatérale et ont convenu de multiplier les échanges de haut niveau afin de renforcer la confiance politique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Pham Minh Chinh a souligné les vastes perspectives de coopération et a appelé à une mise en œuvre efficace du Programme d'action dans le cadre du Partenariat stratégique global. Il a encouragé les deux parties à discuter des mesures concrètes pour accroître davantage le commerce bilatéral et atteindre rapidement l'objectif de 20 milliards de dollars. Il a également proposé aux deux parties de renforcer la collaboration dans la défense, la cybersécurité, la transition numérique, la formation de ressources humaines scientifiques, et le développement de technologies biomédicales, etc.

Selon le Premier ministre Anthony Albanese, l'Australie accorde la priorité à ses relations avec le Vietnam, considéré comme son principal partenaire en Asie du Sud-Est. Il a souligné que l'élévation des liens au niveau de Partenariat stratégique global ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, tout en réitérant l'engagement de Canberra à maintenir son aide publique au développement (APD) en faveur du Vietnam, notamment dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la transition énergétique, du numérique et de l'économie circulaire.

Pham Minh Chinh a invité l'Australie à continuer de contribuer activement au dialogue, à la coopération et au renforcement de la confiance par le biais des mécanismes dirigés par l'ASEAN. Il a également souhaité que Canberra poursuive son soutien aux efforts de l'ASEAN visant à réduire les écarts de développement et à renforcer la coopération sous-régionale, y compris la sous-région du Mékong.

En rencontrant le vice-Premier ministre russe Alexeï Overchuk, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement concret et substantiel du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a proposé au gouvernement russe d'accroître le nombre de bourses d'études accordées aux étudiants vietnamiens, notamment dans les domaines prioritaires tels que les sciences fondamentales et l'énergie nucléaire civile.

Il a souhaité que les ministères et organismes des deux pays intensifient leurs échanges afin de lever les obstacles persistants dans leurs relations économiques et que la Russie ouvre davantage son marché aux produits vietnamiens. Il a également appelé la Russie et les membres de l'Union économique eurasiatique à supprimer les mesures de défense commerciale appliquées aux exportations vietnamiennes.

Le vice-Premier ministre Alexeï Overchuk s'est réjoui du maintien des échanges de délégations à tous les niveaux. Concernant les orientations de coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de promouvoir un commerce équilibré, de renforcer la connectivité économique, notamment dans les infrastructures et le transport ferroviaire. Elles ont été unanimes à accélérer les échanges et les négociations et à signer prochainement les accords nécessaires au démarrage de la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 comme prévu.

Parallèlement, elles ont également convenu de continuer à promouvoir les échanges entre les peuples et le tourisme, renforçant ainsi la compréhension mutuelle entre les deux pays.

