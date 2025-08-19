Vietnam- R. de Corée : renforcer la coopération entre les organes d’application de la loi

Le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police, a reçu le 19 août, à Hanoï, Shin Jung Hoon, président de la Commission de l'administration publique et de la sécurité de l'Assemblée nationale sud-coréenne.

Le ministre a rappelé que la visite d’État réussie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, en République de Corée du 13 au 18 août, avait marqué une étape importante dans les relations bilatérales. Lors de ces entretiens, Tô Lâm et le président Lee Jae Myung et les dirigeants sud-coréens ont réaffirmé que le Vietnam et la République de Corée étaient des partenaires stratégiques majeurs dans tous les domaines, la coopération en matière de sécurité constituant l’un des piliers essentiels de leur partenariat.

Dans le cadre de cette visite, le ministre Luong Tam Quang a également eu des séances de travail avec les responsables des organes sud-coréens chargés de l’application de la loi. Il a exprimé sa gratitude envers la Commission de l'administration publique et de la sécurité pour son soutien actif, notamment à travers l’aide matérielle et technique accordée au ministère vietnamien, dont le projet "Renforcement des capacités de criminalistique", lancé en 2017, d’une valeur de 14 millions de dollars.

Face à un contexte mondial complexe et marqué par de nouveaux défis, le ministre a souligné la nécessité de renforcer la confiance politique mutuelle et d’intensifier la coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la sécurité-défense, l’économie, la science et la technologie, la santé, le travail et l’éducation. Il a également appelé à une coordination étroite entre les deux organes législatifs afin de promouvoir le partenariat stratégique global ainsi qu’à un soutien mutuel accru dans les forums régionaux et internationaux.

Le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa conviction que, grâce à son rôle et à son influence, Shin Jung Hoon continuera à soutenir activement la coopération bilatérale, notamment entre les organes d’application de la loi sud-coréens et le ministère vietnamien de la Police.

Pour sa part, Shin Jung Hoon a affirmé que l’Assemblée nationale sud-coréenne, et en particulier sa Commission de l’administration publique et de la sécurité, continueraient à appuyer et à promouvoir une coopération concrète et efficace, contribuant à renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

