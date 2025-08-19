Entretien entre le président de la République et le roi du Bhoutan

Dans la matinée du 19 août, dès la cérémonie d’accueil solennelle organisée au Palais présidentiel, le président vietnamien Luong Cuong s’est entretenu avec le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Selon le président Luong Cuong, cette première visite d’un chef d’État bhoutanais au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques en janvier 2012, qui coïncide avec le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre) du Vietnam, revêt une signification toute particulière et ouvre une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a félicité le Bhoutan pour ses réalisations remarquables en matière de développement durable sous la direction éclairée du roi. Il a salué le modèle bhoutanais fondé sur l’indice du Bonheur national brut (BNB), valorisant de manière équilibrée l’humain, la nature, la culture et le bien-être, avec l’homme placé au centre du développement.

Le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a exprimé sa joie de sa première visite au Vietnam. Il a affirmé que le peuple bhoutanais voue un profond respect au Président Hô Chi Minh et admire les grandes réalisations du Vietnam au cours des 80 dernières années. Il s’est déclaré confiant dans la capacité du Vietnam à atteindre ses objectifs de développement durable, tout en souhaitant approfondir l’étude de son expérience en matière de gouvernance nationale et de croissance économique.

Le roi a souligné l’importance que le Bhoutan attache au rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique et exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, au bénéfice des peuples des deux pays ainsi que de la paix et de la prospérité régionales et mondiales.

Les deux dirigeants ont convenu que l’amitié Vietnam - Bhoutan repose sur des valeurs partagées, une profonde affinité spirituelle et une vision commune du développement durable. Ils ont décidé de renforcer la compréhension mutuelle, de promouvoir les échanges à tous les niveaux et de signer des accords de coopération pour favoriser la mise en œuvre de projets concrets.

Soulignant le potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement, les deux parties ont convenu d’encourager leurs ministères, agences et entreprises à accroître leurs échanges et à faciliter l’accès de leurs produits phares aux marchés respectifs, en vue de diversifier les chaînes d’approvisionnement et d’augmenter significativement les échanges commerciaux dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Elles ont également reconnu la nécessité d’élargir la coopération dans des domaines tels que l’agriculture, les sciences et technologies, l’innovation, l’éducation, la culture et les arts. Elles ont encouragé l’ouverture prochaine de lignes aériennes directes afin de promouvoir les échanges culturels, religieux, touristiques, ainsi que les échanges entre les deux peuples. Le partage d’expériences en matière de préservation du patrimoine culturel et le développement de nouvelles coopérations en faveur du développement durable ont aussi été mis en avant.

Face aux évolutions complexes de la situation régionale et internationale, les deux dirigeants se sont félicités de la convergence de vues entre leurs pays dans les forums multilatéraux, notamment en matière de développement durable, de résilience au changement climatique, de protection de la nature et de maintien de la paix. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et régionales, en particulier à l’ONU, au Mouvement des non-alignés et dans d’autres enceintes de dialogue.

Le président Luong Cuong a salué la volonté du Bhoutan d’élargir ses relations avec les pays d’Asie du Sud-Est, affirmant que le Vietnam est prêt à favoriser le renforcement des liens entre le Bhoutan et l’ASEAN.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de deux documents de coopération : un accord-cadre entre les deux gouvernements et un document sur la coopération dans le domaine de l’aviation.

VNA/CVN