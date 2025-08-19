Le secrétaire général du Parti reçoit le roi du Bhoutan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu le 19 août à Hanoï le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, en visite d’État au Vietnam.

>> La reine du Bhoutan et l’épouse du président vietnamien visitent la pagode Trân Quôc

>> Le président Luong Cuong offre un banquet d’État en l’honneur du roi du Bhoutan

>> La visite du roi du Bhoutan au Vietnam crée une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné la portée historique de cette première visite au niveau de chef d’État entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques. Il s’est dit convaincu que cette visite marquerait une étape importante et créerait l’opportunité pour approfondir les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Bhoutan.

Il a félicité le Bhoutan pour ses réalisations remarquables en matière de développement national sous le règne du roi, et a salué son modèle de développement unique, reconnu dans le monde entier pour sa mise en avant de la protection de l’environnement, de la préservation du patrimoine culturel et du bonheur des citoyens, faisant du pays l’un des "plus heureux du monde". Selon lui, les deux nations partagent de nombreuses similitudes dans leurs orientations et objectifs de développement, ce qui ouvre de larges perspectives de coopération. Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours les choix stratégiques du Bhoutan.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s’est dit honoré d’effectuer pour la première fois une visite d’État au Vietnam. Il a exprimé son admiration pour l’esprit indomptable du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance d’hier ainsi que pour ses succès remarquables en matière de développement économique actuel. Le souverain a salué la vision et les orientations stratégiques fixées par le secrétaire général du Parti et les dirigeants vietnamiens, et s’est déclaré confiant dans la capacité du Vietnam à atteindre ses objectifs de développement.

Le roi a affirmé que le Bhoutan considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires en Asie du Sud-Est et souhaitait intensifier la coopération multiforme, en tirant profit de l’expérience vietnamienne.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement positif des relations d’amitié bilatérales depuis plus d’une décennie et ont souligné que les affinités culturelles et les philosophies de développement partagées constituaient une base solide pour approfondir la coopération et exploiter efficacement les atouts de chaque pays.

Ils ont convenu de renforcer leur collaboration et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies.

Tô Lâm a, par ailleurs, salué l’intensification par le Bhoutan de sa coopération avec l’ASEAN.

VNA/CVN