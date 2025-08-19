La visite du roi du Bhoutan au Vietnam crée une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales

Dans l’après-midi du 19 août, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, en visite d’État au Vietnam, soulignant que cette visite créerait une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a chaleureusement salué la première visite officielle au Vietnam d’un chef d’État du Bhoutan, soulignant qu’il s’agissait d’un jalon important dans les relations bilatérales. Il a adressé ses félicitations pour les réalisations impressionnantes du Bhoutan sous le règne éclairé du roi, notamment en matière de développement économique durable, de préservation de l’identité culturelle et de protection de l’environnement. Il a également apprécié la philosophie du "Bonheur national brut", que le Bhoutan met en œuvre de manière cohérente, y voyant une source d’inspiration pour la communauté internationale dans la recherche d’un développement harmonieux, inclusif et durable.

Soulignant la progression positive des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 2012, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam et le Bhoutan partagaient de nombreuses similitudes en matière de culture, d’économie et d’objectifs de développement.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé la volonté de promouvoir la coopération bilatérale. Il a insisté sur l’importance de relier les deux économies à travers des accords commerciaux et d’investissement, facilitant l’accès des produits des deux pays à leurs marchés respectifs.

Le Vietnam se tient prêt à exporter vers le Bhoutan des produits répondant à ses besoins tels que denrées alimentaires, biens de consommation, matériaux de construction, produits électroniques et composants, tout en important des produits bhoutanais.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a également proposé d’élargir la coopération en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que dans des domaines à fort potentiel tels que le tourisme spirituel, l’agriculture biologique de qualité et la médecine traditionnelle. Il a plaidé pour l’ouverture rapide d’une ligne aérienne directe afin de favoriser les échanges culturels et les contacts entre les deux peuples.

Pour sa part, le roi du Bhoutan a salué la force intérieure du Vietnam dans le surpassement des difficultés passées ainsi que la pertinence de ses orientations et stratégies de développement, en particulier le maintien d’une croissance économique élevée. Il a estimé que le Vietnam faisait partie des rares pays du monde à disposer d’un modèle de développement réussi.

Il a exprimé son plein accord avec les propositions du Premier ministre vietnamien, qu’il a jugées concrètes et pragmatiques, ouvrant la voie à un renforcement substantiel de la coopération bilatérale. Il a affirmé que le Bhoutan considérait le Vietnam comme un partenaire de confiance et important dans la région et s’est engagé à approfondir leur coopération.

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont reconnu que les relations bilatérales recelaient encore de nombreuses potentialités. Ils ont convenu de les exploiter pleinement dans tous les domaines et de porter les liens à une nouvelle étape de développement.

Ils ont aussi affirmé la nécessité de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Le Vietnam a salué le renforcement de la coopération concrète du Bhoutan avec l’ASEAN et d’autres mécanismes régionaux.

VNA/CVN