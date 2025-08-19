La Police populaire du Vietnam, bouclier de la nation et moteur du développement

Alors que le Vietnam célèbre le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de sécurité publique populaires (19 août 1945-2025) et le 20 e anniversaire de la Journée "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005-2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu hommage aux services exceptionnels rendus au cours des huit dernières décennies par la Police populaire du Vietnam au développement de la nation.

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à présenter cet article en intégralité.

80 ANS DE PARTICIPATION DE LA POLICE POPULAIRE DU VIETNAM

À L’ŒUVRE D’ÉDIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE NATIONAUX

Pham Minh Chinh, membre du Politburo, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam

1. Depuis sa création le 19 août 1945, quels que soient le lieu et les circonstances, la Force populaire de sécurité publique a toujours été l’"épée acérée" et le "bouclier d’acier" inébranlable du Parti et de l’État pour défendre la sécurité de la Patrie, combattre toutes les formes de criminalité et garantir la paix, le bonheur et la prospérité du peuple. Cela témoigne de la noble et fière tradition, de l’essence même de l’héroïsme révolutionnaire et de l’esprit combatif indomptable de cette force, qui mérite son statut de force armée essentielle et fiable, absolument fidèle à la Patrie, au Parti, à l’État et au peuple.

Photo : BCA/CVN

Dans les jours turbulents qui ont suivi la Révolution d’Août, face à la situation critique d’"agresseurs étrangers et d’ennemis intérieurs" et à celle décrite comme "la vie dure", les forces armées, sous la direction absolue, directe, globale et compétente du Parti, grâce aux enseignements et à la formation du bien-aimé président Hô Chi Minh, et avec le soutien du peuple, ont fait preuve d’ingéniosité, de créativité et de courage, combattant aux côtés de l’héroïque Armée populaire du Vietnam et de nombreuses autres forces pour défendre fermement le jeune gouvernement et les acquis révolutionnaires, tout en préservant la paix de la population.

Pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français, les Forces de sécurité publique populaire ont joué un rôle crucial dans la protection de la sécurité nationale, la répression des forces contre-révolutionnaires, la lutte contre l’espionnage et le sabotage de l’ennemi, la sécurité des organes centraux du Parti et de l’État, des zones libérées et des bases révolutionnaires, et le soutien à la résistance de notre armée et de notre peuple, contribuant ainsi de manière significative au succès de la campagne de Diên Biên Phu, qui a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde.

Durant la guerre de résistance anti-américaine pour le salut national, officiers et soldats des Forces de sécurité publique populaire étaient présents sur tous les champs de bataille et sur toutes les lignes de front, surmontant toutes les difficultés et les défis, et luttant avec héroïsme et indéfectiblement pour préserver la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité sociale. Ils ont lancé des attaques contre les bastions ennemis, déjoué les plans d’infiltration, d’espionnage et de raid de l’ennemi, démantelé les groupes de bandits et les criminels, et démantelé des hameaux stratégiques. Par ailleurs, ils ont contribué à faire du Nord socialiste la "grande base arrière" du front Sud et ont notamment participé à l’offensive générale et au soulèvement du Têt 1968, ainsi qu’à la campagne historique Hô Chi Minh.

Photo : BCA/CVN

Après la grande victoire du Printemps 1975, lorsque le Nord et le Sud furent réunis en une seule famille, les Forces de sécurité publique populaire ont continué de perpétuer leur héroïque et glorieuse tradition. Elles ont rempli avec brio leurs rôles de conseil, de base et de fer de lance en première ligne pour la protection de la sécurité nationale et le maintien de l’ordre et de la sécurité sociale. Elles ont activement participé à la construction et à la consolidation du gouvernement révolutionnaire, à la résolution des conséquences de la guerre, à la prise en charge et à la gestion de la société dans les zones nouvellement libérées, à la neutralisation des complots, des intentions et des activités de sabotage antirévolutionnaires des réactionnaires nationaux et étrangers, et au maintien de la stabilité politique, de l’ordre et de la sécurité sociaux, contribuant ainsi significativement à l’édification du socialisme dans tout le pays.

Durant les guerres aux frontières nord et sud-ouest, les Forces de sécurité publique populaire ont combattu aux côtés de l’armée et de la population pour prévenir et contrer les opérations de reconnaissance, les raids, les enlèvements, le banditisme et les émeutes, tout en garantissant la sécurité et le secret de nos zones vitales. Elles ont contré les plans ennemis d’après-guerre, se sont efforcées de démasquer et de démanteler les réseaux d’espionnage et de renseignement, et ont déjoué les complots, les intentions et les activités des forces extérieures visant à infiltrer et à saboter notre pays. Parallèlement, elles se sont employées à surmonter les conséquences de la guerre et à construire des infrastructures au service du développement socio-économique du pays.

2. À l’ère du Dôi moi (Renouveau) et de l’intégration internationale, le rôle des Forces de sécurité publique populaire a pris une importance croissante, non seulement pour assurer la sécurité et l’ordre, mais aussi pour contribuer à la création et à l’ouverture d’un espace de développement pour le pays. Elles ont participé au processus de réforme et de renouveau, ainsi qu’à la construction d’un environnement sûr, stable, pacifique et convivial, propice au développement socio-économique. Parmi leurs réalisations marquantes, on peut citer :

Premièrement, en adhérant étroitement à la direction absolue, directe et globale du Parti et à la gestion centralisée et unifiée de l’État, les Forces de sécurité publique populaire du Vietnam ont mis en œuvre efficacement la Plateforme et les résolutions du Parti sur l’édification et la défense de la Patrie. Elles ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité politique et sociale et la promotion du développement durable d’une économie de marché à orientation socialiste. Elles surveillent, évaluent et anticipent proactivement l’évolution de la situation nationale, régionale et internationale, afin de conseiller le Parti et l’État sur les stratégies et mesures visant à protéger les intérêts nationaux et la sécurité dans les secteurs, objectifs, régions et domaines stratégiques clés, tout en renforçant la position et le prestige du pays. Elles parviennent également à détecter et à contrecarrer les complots d’"évolution pacifique", les émeutes, le terrorisme et les sabotages perpétrés par des forces hostiles et réactionnaires, et à empêcher la formation d’organisations politiques d’opposition dans le pays. Elles sont également chargées de prévenir, de contrer et de gérer proactivement les menaces sur l’économie, en s’attaquant efficacement aux problèmes complexes de sécurité et d’ordre public qui se posent dans le secteur économique.

Deuxièmement, elles maximisent leurs capacités opérationnelles spécialisées, contribuant ainsi de manière significative à attirer des ressources étrangères pour faire progresser le développement scientifique et technologique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de la santé, de l’environnement et de la transformation numérique, et à soutenir le développement socio-économique. Elles ont contribué à des programmes et projets nationaux clés, tels que le programme national de semences, les projets de lancement de satellites du Vietnam et les programmes de développement industriel de haute technologie, contribuant de manière importante aux négociations sur les accords économiques, scientifiques et technologiques et de commerce électronique entre le Vietnam et d’autres pays.

Troisièmement, elles ont déployé des mesures décisives et synchrones pour garantir l’ordre et la sécurité publics, réduire la criminalité et traiter les problèmes criminels et juridiques complexes à la racine, construisant progressivement une société plus disciplinée, plus sûre et plus saine. Elles ont dirigé le traitement de nombreuses affaires médiatisées aux répercussions considérables, conformément aux principes "sans aucune zone interdite, ni exception", "prévenir à la racine, détecter tôt, agir rapidement et empêcher les infractions mineures de s’aggraver" et "un cas peut servir d’avertissement pour tout un secteur ou une région". Elles identifient et découvrent proactivement les nouvelles méthodes criminelles dans des domaines tels que les valeurs mobilières, l’immobilier, les obligations d’entreprises, la contrebande et la fraude commerciale, contribuant ainsi à créer un environnement concurrentiel équitable et sain pour les entreprises.

Quatrièmement, les Forces de sécurité publique populaire ont obtenu d’excellents résultats en matière de gestion de la sécurité et de l’ordre public. En tant que pionnières et exemplaires, elles ont piloté la création de la fondation numérique nationale et joué un rôle consultatif clé dans la mise en œuvre du Projet 06 et le développement de l’application VneID. Elles pilotent la transformation numérique du pays, les initiatives d’administration en ligne et la réforme administrative, motivant et inspirant les ministères, les agences et les collectivités locales. Elles ont achevé le développement de bases de données nationales sur l’identification de la population et des citoyens, ainsi que de dossiers sectoriels, répondant aux normes de numérisation des dossiers et documents et servant de base de données centrale pour la transformation numérique. Elles conseillent également sur la mise en œuvre et promeut activement les services publics, s’attaquant aux obstacles à la mise en œuvre du Projet 06 du gouvernement, améliorant ainsi l’efficacité de la réforme administrative et répondant aux exigences d’une administration démocratique, professionnelle et moderne.

Cinquièmement, les Forces de sécurité publique populaire jouent un rôle de premier plan dans la prévention, la réponse et le traitement des défis sécuritaires non traditionnels, ainsi que dans l’exécution de missions internationales. Elles sont constamment présentes dans les zones difficiles et dangereuses pour soutenir la prévention et la réponse aux catastrophes ; contrôler et contenir la pandémie de Covid-19 ; mener des opérations de recherche et de sauvetage au niveau national ; soutenir les efforts de secours après le tremblement de terre en Turquie et au Myanmar ; et envoyer du personnel aux missions de maintien de la paix des Nations unies, laissant une impression positive auprès du public et des partenaires internationaux.

Parallèlement, elles jouent un rôle de premier plan dans la garantie de la sécurité sociale, en mettant en œuvre efficacement des programmes de réduction de la pauvreté sous le slogan "ne laisser personne de côté", contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie et à la stabilisation de la sécurité et de l’ordre au niveau local. Elles s’efforcent également de mobiliser des ressources pour construire des dizaines de milliers de logements pour les ménages pauvres, les familles de personnes handicapées, les groupes défavorisés, les minorités ethniques et les communautés sinistrées, tout en menant avec vigueur le programme de démantèlement des logements temporaires et insalubres, faisant preuve d’un esprit humanitaire et d’une grande responsabilité envers la population.

3. Tout au long de ses 80 ans d’existence, les Forces de la Police populaire du Vietnam ont constamment lutté, se sont renouvelées, ont montré l’exemple, ont pris les devants et ont véritablement mûri. Elles ont fait preuve d’un courage politique inébranlable, d’une loyauté absolue envers la Patrie, le Parti, l’État et le Peuple, toujours prête à se sacrifier pour "veiller au sommeil du peuple, veiller à son bien-être, considérant la joie et le bonheur du peuple comme leur propre joie et leur but dans la vie" ; et se sont dévouées à la cause révolutionnaire, pour une vie paisible et heureuse du peuple.

Quel que soit son poste ou son domaine d’activité, qu’il s’agisse de policier de la circulation maintenant l’ordre dans les rues, d’agent de police locale dévoué au peuple, d’agent de sécurité silencieux ou d’enquêteur judiciaire et anti-drogue luttant jour et nuit contre les criminels dangereux, tous sont restés fidèles à l’esprit de "sacrifice pour la Patrie, service du peuple". L’image des policiers risquant leur vie pour sauver des vies lors de catastrophes naturelles et d’inondations, ou poursuivant sans relâche les criminels malgré les grands dangers, est profondément ancrée dans le cœur de chaque citoyen vietnamien. Les Forces de sécurité publique populaires ont approfondi les nobles valeurs de la nation, embellissant leur tradition héroïque et glorieuse. De plus, non seulement en tant qu’agents de maintien de l’ordre, mais aussi, avec l’esprit de "proximité et attachement au peuple", elles ont également été un compagnon, partageant les difficultés, les inquiétudes et les luttes du peuple. On peut affirmer que la fortune, le potentiel, la position et le prestige international de notre pays portent aujourd’hui l’empreinte et les importantes contributions des héroïques Forces de sécurité publique populaire du Vietnam.

Au cours de cette glorieuse carrière, des dizaines de milliers de nos officiers et soldats ont combattu courageusement, se sont dévoués et ont sacrifié leur vie pour la Patrie et le peuple. Le Parti, l’État et le peuple honorent toujours leurs sacrifices, leur dévouement et leurs immenses contributions ; Je suis profondément reconnaissant et infiniment redevable aux martyrs héroïques de la Police populaire qui ont courageusement donné leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, et pour la vie paisible du peuple.

4. Notre pays entre dans une nouvelle ère, celle de l’essor, de la richesse, de la civilisation, de la prospérité et de l’épanouissement de la nation. Parallèlement à la mise en œuvre de nombreuses décisions historiques, à l’ouverture de nombreuses opportunités et perspectives, le pays est confronté à de nombreuses difficultés et défis ; de nouveaux enjeux émergent pour la sauvegarde de la souveraineté nationale, la sécurité et l’ordre social, ainsi que la protection de la vie et de la santé de la population.

Cette situation impose des exigences extrêmement lourdes et résolues aux activités de sécurité publique à venir. Il est impératif de préserver fermement, en toutes circonstances, la souveraineté nationale et la stabilité politique et sociale, afin de créer un environnement pacifique et des conditions favorables à la construction et au développement du pays, et d’atteindre avec succès les deux objectifs stratégiques suivants : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Les missions confiées aux Forces de sécurité publique populaires sont plus difficiles et exigeantes, mais aussi plus glorieuses, plus responsables et plus importantes. Cela exige qu’elles continuent de promouvoir leur tradition héroïque et glorieuse, déterminées à s’acquitter avec brio des tâches de sauvegarde de la sécurité nationale et de maintien de l’ordre et de la sécurité sociaux, à apporter une contribution importante au développement socio-économique et à mériter d’être la force armée loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple. À cet égard, une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre efficace des tâches clés suivantes :

Photos : BCA/CVN

Premièrement, il est essentiel d’assurer la direction absolue et directe dans tous les domaines du Parti, la direction et l’administration unifiées de l’État ; de continuer à montrer l’exemple et à organiser efficacement la mise en œuvre des lignes directrices et orientations du Parti ainsi que des lois et politiques de l’État au service du développement socio-économique, de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures.

Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer la compréhension et l’anticipation de la situation, en particulier des évolutions mondiales et régionales qui impactent le Vietnam, afin de fournir des conseils stratégiques au Parti et à l’État sur les politiques économiques, culturelles, sociales, de sécurité et d’ordre social ; de lever les obstacles juridiques, de libérer les ressources et de maximiser le potentiel et les avantages ; d’améliorer et de remédier aux lacunes des mécanismes, des politiques et aux faiblesses de la gestion et de la gouvernance économiques et sociales.

Troisièmement, il faut maintenir la sécurité nationale, l’ordre social et la sûreté en toutes circonstances ; identifier clairement les risques et les menaces pesant sur les intérêts nationaux et ethniques, la sécurité politique, l’ordre social et la sûreté, ainsi que la stabilité macroéconomique ; prévenir absolument l’apparition de "points chauds", éviter toute inertie ou surprise en toute situation ; déjouer tous les complots et activités de sabotage des forces hostiles, réactionnaires et politiquement opportunistes. Il est nécessaire d’adopter une approche proactive, opportune et efficace pour répondre aux questions complexes et émergentes concernant la sécurité nationale, l’ordre social et la sûreté, ainsi qu’aux menaces sécuritaires non traditionnelles et aux impacts négatifs sur le développement socio-économique. Elles doivent collaborer étroitement et efficacement avec l’Armée populaire du Vietnam pour édifier une défense nationale populaire, une sécurité axée sur le peuple et une position de solidarité populaire.

Quatrièmement, elles doivent associer étroitement et efficacement la consolidation et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales au développement socio-économique, selon le principe selon lequel "le développement socio-économique est la tâche centrale, tandis que la défense et la sécurité nationales sont une mission vitale et régulière". Il est important de mobiliser les forces combinées de l’ensemble du système politique et de la société pour prévenir et combattre la criminalité, garantir la sécurité et l’ordre ; faire reculer progressivement les différentes formes de criminalité ; et prendre des mesures proactives et résolues pour prévenir et combattre la corruption, le gaspillage, les pratiques néfastes, l’extorsion de fonds publics, la contrebande, la contrefaçon, etc.

Cinquièmement, il est nécessaire de renforcer et d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gestion étatique de la sécurité et de l’ordre ; de promouvoir la réforme administrative ; de continuer à jouer un rôle pionnier, exemplaire et moteur dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, la croissance du secteur de la sécurité, la construction de l’administration en ligne et le développement de l’économie et de la société numériques ; et de renouveler la réflexion en matière de politique étrangère avec une perspective d’intégration internationale en matière de sécurité et d’ordre qui montre la voie, ouvre la voie et facilite l’intégration internationale dans d’autres domaines.

Sixièmement, il est essentiel de poursuivre la construction des Forces de sécurité publique populaire afin qu’elles soient véritablement pures, fortes, disciplinées, bien exercées et modernes, capables de remplir leurs missions dans le nouveau contexte, conformément à la résolution N°12-NQ/TW du Politburo du 16 mars 2022. Dans la nouvelle ère du pays, chaque officier et chaque soldat des Forces de sécurité publique populaire doivent renouveler fondamentalement leur état d’esprit et renforcer leurs capacités, non seulement pour protéger la sécurité et l’ordre, mais aussi pour s’étendre à de nouveaux domaines. Ils doivent maintenir leur rôle d’avant-garde, en construisant et en défendant activement et proactivement les points de vue, les politiques et les lignes directrices du Parti, tout en contrant et en réfutant résolument les opinions hostiles, réactionnaires et déformées à l’encontre du Parti et de l’État.

5. Forte de leur fière et héroïque tradition de 80 ans de construction, de combat et de développement, et de l’esprit des principes "Là où est le Parti, nous sommes" et "L’honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble", les Forces de sécurité publique populaire du Vietnam continuera de déployer des efforts et des contributions inlassables, rayonnant de qualités révolutionnaires, pour le pays et le peuple. Avec courage et volonté de sacrifice, surmontant toutes les difficultés et tous les défis, elles remporteront des victoires et des réalisations encore plus grandes au service du développement socio-économique de la nation, contribuant ainsi de manière toujours plus importante à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie socialiste vietnamienne.

VNA/CVN