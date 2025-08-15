Hô Chi Minh-Ville et Busan renforcent leur partenariat stratégique

Dans le cadre d’une visite de travail en République de Corée, une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Lôc Ha, s’est entretenue le 14 août avec le vice-maire de Busan, Lee Jun-Seung, à l’hôtel de ville de Busan.

Lors de la rencontre, il a souligné le développement profond et efficace du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée, qui s'étendait à de nombreux domaines tels que les infrastructures, la science, la technologie et la formation de ressources humaines de haute qualité. Il a aussi exprimé la gratitude de Hô Chi Minh-Ville pour le soutien constant de Busan, notamment pendant la pandémie de Covid-19

Présentant la nouvelle orientation de développement de la ville après le 1er juillet, le responsable a expliqué que la ville ambitionnait ainsi de devenir un centre international dans les domaines de l’économie, de la finance, des services, de la logistique, des industries de haute technologie et du tourisme maritime, en s’appuyant sur quatre piliers stratégiques : l’innovation, l’intelligence artificielle, les industries de haute technologie et l’éducation de qualité, tout en investissant dans des infrastructures de transport et urbaines modernes et synchronisées.

Le responsable vietnamien a proposé à Busan d'élargir la coopération dans ces domaines clés, notamment la connexion logistique et portuaire, en tirant parti du port en eau profonde de Bà Ria - Vung Tàu et du rôle de porte d'entrée de l'Asie du Nord-Est de Busan. Il a également mentionné la finance et les services internationaux, avec un accent mis sur la finance verte et la fintech, ainsi que la haute technologie et la science liée à la formation de ressources humaines qualifiées, les échanges entre habitants, la culture et l’éducation pour consolider la confiance et la coopération durable à long terme.

Sur le plan économique, la République de Corée est un investisseur majeur à Hô Chi Minh-Ville avec plus de 2 000 projets actifs, tandis qu'une communauté de 80 000 Sud-coréens et plus de 2 000 entreprises contribuent activement à la croissance socio-économique locale, créant une base solide pour une coopération approfondie.

De son côté, le vice-maire Lee Jun-Seung a noté que près de 14 000 citoyens vietnamiens vivaient à Busan, dont plus de 4 000 étudiants et a souligné les similitudes entre les deux peuples et les deux villes, notamment dans les domaines des ports maritimes, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la logistique.

Il a informé que Busan organiserait la Semaine mondiale du tourisme et a invité les responsables de Hô Chi Minh-Ville à y participer, ainsi qu'au Congrès du Conseil de promotion du tourisme prévu le 16 septembre. Il a ajouté que les entreprises de Busan portaient un grand intérêt aux projets de développement de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville, ouvrant la voie à des collaborations plus larges.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir des projets de coopération concrets, en accordant une importance particulière à la durabilité, à la qualité et à l’efficacité, afin d’approfondir davantage les relations vietnamo-sud-coréennes. "Sur la base de 30 ans de coopération, nous pouvons devenir des partenaires stratégiques sur la voie du développement durable, au bénéfice de nos peuples ainsi que pour la paix et la prospérité de la région", a conclu Nguyên Lôc Ha.

