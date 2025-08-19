Un parcours de solidarité et de développement entre le Vietnam et le Cambodge

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août 1945 et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), l’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé, le 18 août à Phnom Penh, un colloque intitulé "80 ans de développement du Vietnam et des relations Vietnam - Cambodge".

Présidé par l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, l’événement a réuni des chercheurs, journalistes, représentants de la communauté vietnamienne, étudiants et responsables d’associations.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Vu a souligné la portée historique de la Révolution d’Août 1945 - victoire du peuple vietnamien sur le colonialisme et le féodalisme - qui avait ouvert l’ère d’un État indépendant, démocratique et libre, tout en inspirant les mouvements de libération dans la région, notamment au Cambodge et au Laos.

Les participants ont mis en valeur les relations de solidarité et d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge. Ils ont affirmé que le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam marque non seulement un jalon historique pour le Vietnam, mais aussi une occasion pour le Cambodge de rappeler les liens de longue date unissant les deux peuples.

Les échanges ont également mis en lumière l’évolution des relations bilatérales dans divers domaines. Les experts cambodgiens ont salué les progrès du Vietnam, sa modernisation rapide et sa diplomatie multilatérale, orientée vers la paix et la coopération.

Clôturant le colloque, le diplomate vietnamien Nguyên Minh Vu a rappelé les grandes réalisations accomplies par le Vietnam au cours des 80 dernières années, rendues possibles en partie grâce au précieux soutien des dirigeants et du peuple cambodgiens. Il a réaffirmé l’engagement indéfectible du Vietnam à renforcer les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle ainsi que de coopération intégrale et durable avec le Cambodge.

L’ambassadeur a exprimé l’espoir que le Cambodge continuera à accompagner le Vietnam dans son développement, tout en réitérant le soutien du Vietnam à la paix, à la stabilité et au progrès du Cambodge.

VNA/CVN