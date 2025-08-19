Préparatifs rigoureux pour les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a travaillé le 19 août, à Hanoï, avec le Comité central de pilotage des célébrations des grandes fêtes nationales et des événements historiques importants pour 2023-2025.

La séance de travail a porté sur l’avancement des préparatifs des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), incluant les cérémonies officielles, le défilé militaire et la parade.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti a souligné que l’organisation de ces commémorations devait refléter la portée historique et politique de l’événement, tout en affirmant la position du pays. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir l’esprit de patriotisme, la grande union nationale, la volonté d’autonomie et la fierté nationale, afin de réaffirmer la détermination du Parti, du peuple et de l’armée dans l’édification et la défense de la Patrie.

Le dirigeant a demandé aux ministères, branches et localités de suivre de près le plan général, de coordonner étroitement leurs actions et de veiller à ce que les activités soient organisées de manière solennelle, efficace et économe.

Le chef du PCV a aussi rappelé l’importance d’une préparation méticuleuse pour l’accueil des délégations, des invités, des anciens combattants, des personnes méritantes ainsi que des citoyens, notamment lors des journées de forte affluence à Hanoï. Les besoins en hébergement, restauration, transport et participation du public devront être anticipés avec plusieurs scénarios, y compris en cas de conditions météorologiques défavorables.

Il a enfin souligné que la sécurité et l’ordre public devaient être garantis de façon absolue afin que ces célébrations deviennent une véritable fête nationale pour l’ensemble du peuple vietnamien.

VNA/CVN