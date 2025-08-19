Atmosphère, élan et efforts exceptionnels pour des réalisations exceptionnelles

L’inauguration simultanée de 250 projets et ouvrages à travers le pays, le 19 août, servira de catalyseur et générera une dynamique de croissance à deux chiffres pour les années à venir, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en ligne, reliant 80 sites répartis dans 34 villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à l’événement, qui s’est tenu au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, l’ancien membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Lê Hông Anh, et la secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Bùi Thi Minh Hoài.

S’exprimant lors de cet événement particulièrement important, le chef du gouvernement a souligné qu’il y a 80 ans, sous la brillante et sage direction du Parti et du bien-aimé Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a mené la Révolution d’Août – l’un des "exploits glorieux" et des plus grandes victoires de la nation au XXe siècle – pour s’emparer du pouvoir.

Le 2 septembre 1945, sur la place historique Ba Dinh, au nom du gouvernement provisoire, le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, proclamant officiellement la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, inaugurant une nouvelle ère pour la nation : une ère d’indépendance, de liberté et de socialisme.

Après 80 ans, le peuple vietnamien est encore plus fier des traditions historiques et du passé héroïque de la nation. Se remémorer le passé permet à la génération actuelle de chérir profondément et de comprendre véritablement la valeur de l’indépendance, de la liberté, de la paix et de l’unité nationale. C’est un rappel à la nécessité d’honorer et d’être reconnaissant envers les générations précédentes pour leurs sacrifices héroïques. C’est en regardant en arrière que la nation acquiert la force d’aller de l’avant, de devenir plus forte, plus confiante et plus fière à l’aube d’une nouvelle ère.

Il a déclaré que ces dernières années, sous la direction du Parti, du gouvernement et du Premier ministre, des efforts décisifs ont été déployés pour réaliser les trois percées stratégiques visant à assurer une croissance rapide et durable, notamment le développement d’infrastructures stratégiques afin de mobiliser toutes les ressources pour le développement national.

Une série d’autoroutes et de voies rapides nationales clés ont été construites, ainsi que des projets d’envergure et de nombreux ouvrages d’importance internationale. Des investissements et des constructions ont été réalisés dans les zones industrielles, les zones urbaines, les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures sociales.

L’objectif d’ici fin 2025 est de construire au moins 3.000 kilomètres d’autoroutes et 1.000 kilomètres de routes côtières à l’échelle nationale, d’achever la quasi-totalité de l’aéroport international de Long Thành et du terminal 2 de l’aéroport international de Nôi Bài, de construire au moins 100.000 logements sociaux, de lancer la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse, de perfectionner progressivement les réseaux de métro urbain, de construire de grands ports maritimes tels que Cân Gio et Hon Khoai, et de mettre en œuvre des projets d’infrastructures stratégiques reliant le Laos, le Cambodge et d’autres pays de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit là d’étapes importantes pour le développement vigoureux des infrastructures du pays dans la nouvelle phase, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance stratégique des projets récemment lancés pour la transformation des infrastructures nationales et la concrétisation de la vision du Parti et de l’État : bâtir des fondations harmonieuses et modernes qui ouvriront de nouveaux espaces de développement, créeront des avancées majeures en matière de connectivité économique et régionale, créeront un climat d’affaires et d’investissement attractif et stimuleront le développement du pays.

Ces projets témoignent de la détermination du Parti et du soutien de l’ensemble du système politique, du peuple et des entreprises à la construction des infrastructures nationales, ainsi que de la confiance, de l’autonomie et de la maîtrise technologique du peuple vietnamien. Ils inspirent et promeuvent la fierté nationale et le patriotisme par des réalisations concrètes bénéficiant directement au peuple, a-t-il souligné.

Il a exprimé l’espoir que chaque projet servira de mosaïque au tableau d’un Vietnam indépendant, libre, pacifique, unifié, intégré, prospère et civilisé, appelant à la création de davantage d’œuvres emblématiques reconnues à l’échelle régionale et internationale, et à davantage d’espaces créatifs pour le peuple.

Le chef du gouvernement a exhorté les parties prenantes à accélérer la mise en œuvre des projets, en veillant à ce que les travaux ne connaissent ni retards ni dépassements de coûts, afin de réjouir les citoyens et de stimuler le développement du pays. Les collectivités locales, les investisseurs, les entrepreneurs et les organisations concernées doivent s’attacher à éliminer les obstacles juridiques, à mobiliser les ressources et à résoudre les procédures administratives rapidement, afin de terminer les projets plus tôt que prévu.

Il a insisté sur l’importance de la délégation de pouvoirs, d’une responsabilité claire, de la solidarité, d’une détermination sans faille et de mesures drastiques pour garantir l’efficacité des projets, exhortant à finaliser les procédures pour l’inauguration et le premier coup de pioche simultanés des projets clés le 19 décembre, à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti.

Rappelant l’esprit historique de la Révolution d’Août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à l’audace dans la réalisation des projets stratégiques, notamment la ligne à grande vitesse, les centrales nucléaires et les centres scientifiques et technologiques, afin de porter la nation au sommet de la gloire aux côtés des puissances mondiales, comme le souhaitait le président Hô Chi Minh. Il s’est dit confiant qu’avec une atmosphère, une dynamique et des efforts exceptionnels, le Vietnam obtiendrait des résultats significatifs et poserait les bases d’une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, 89 projets ont été dévoilés et 161 autres ont commencé leurs travaux. Avec un investissement total de 1,28 billiards de dôngs (48,7 milliards de dollars), ils devraient contribuer à plus de 18% du PIB du pays en 2025 et à plus de 20% les années suivantes.

Parmi ces projets, 129 sont financés à hauteur de 478.000 milliards de dôngs par le budget de l’État (soit 37%), et les 121 restants à hauteur de 802.000 milliards de dôngs (63%) par d’autres sources. Cinq projets d’IDE représentent environ 54.000 milliards de dôngs. Ils comprennent 59 projets de transport, 44 projets civils et urbains, 57 projets industriels, 36 projets d’infrastructures techniques, 22 projets de logements sociaux, six projets d’agriculture et de développement rural, trois projets culturels et sportifs, 12 projets d’éducation, un projet de défense nationale et 10 projets de santé.

Immédiatement après la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués ont visité le VEC, récemment achevé, construit en seulement dix mois. Le cœur du complexe est le hall d’exposition Kim Quy, doté d’un dôme en acier de 24.000 tonnes culminant à 56 m de haut, inspiré de la légendaire tortue dorée de l’ancienne citadelle de Cô Loa.

VNA/CVN