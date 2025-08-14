Quand les miracles de la rivière Han et du fleuve Rouge se rencontrent

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée, le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, Kim Jung Kwan, a écrit un article intitulé "Quand les miracles de la rivière Han et du fleuve Rouge se rencontrent" .

Selon l’article paru le 13 août dans le journal Hankookilbo, avec une population de plus de 100 millions d’habitants et une moyenne d’âge de plus de 32 ans, le Vietnam est un pays jeune. Depuis le processus de rénovation en 1986, le Vietnam a entamé une période de réformes et d’ouverture, réalisant ainsi son développement économique et son industrialisation, enregistrant un taux de croissance du PIB de plus de 7% en 2024.

Le Delta du fleuve Rouge à Hanoï, autrefois une zone agricole, est aujourd’hui devenu une porte d’entrée pour les exportations internationales. Le Vietnam a créé un "miracle sur le fleuve Rouge", comparable au "miracle sur la rivière Han" en République de Corée.

Le "miracle de la rivière Han" est un terme utilisé pour décrire la transformation économique et sociale rapide de la République de Corée dans les années 1960 et 1970. Cette période a vu la République de Corée passer d’une économie agraire et sous-développée à l’une des économies les plus dynamiques et les plus prospères de la région Asie-Pacifique.

Le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la République de Corée, derrière la Chine et les États-Unis, avec un chiffre d’affaires commercial atteignant 86,7 milliards de dollars en 2024. Plus de 10.000 entreprises sud-coréennes opèrent au Vietnam, contribuant à la croissance du Vietnam dans les domaines de la fabrication, des services et de l’énergie... Actuellement, la République de Corée est le plus grand investisseur au Vietnam, tandis que le tourisme et les échanges populaires entre les deux pays sont également très florissants.

Le secrétaire général Tô Lâm était le premier invité d’État de la nouvelle administration sud-coréenne et il s’agissait de la première visite en République de Corée d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis 11 ans. Selon l’article, lors du forum des affaires auquel ont participé plus de 500 hommes d’affaires des deux pays, les deux parties ont décidé d’approfondir leur coopération dans les domaines de l’énergie, de la chaîne d’approvisionnement, des industries de pointe et des technologies numériques.

L’article propose également quelques pistes de coopération avec le Vietnam. Tout d’abord, dans un contexte commercial mondial instable et incertain, il est nécessaire d’améliorer la structure de la coopération. La République de Corée promouvra le programme de formation aux technologies de fabrication électrique et électronique et la coopération bilatérale dans le secteur de la construction navale, afin que les entreprises vietnamiennes puissent participer à leur chaîne d’approvisionnement mondiale.

Il est également nécessaire de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie et des ressources ; d’étendre le modèle de coopération à l’ASEAN, à l’Asie du Sud, au Moyen-Orient et à l’Afrique ; et grâce à la diplomatie au sommet et aux comités conjoints, d’éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises et de créer un environnement des affaires prévisible et sûr.

L’article conclut que la rivière Han et le fleuve Rouge – deux fleuves qui ont surmonté des rapides historiques pour créer des miracles – doivent désormais se rencontrer sur "l’océan de la prospérité". Les deux pays devraient s’engager ensemble dans une aventure passionnante, où les moteurs industriels fonctionneront avec puissance, où la lumière de l’énergie brillera intensément et où le vent de l’innovation technologique se propagera.

