La Révolution d'août 1945 a ouvert les ères glorieuses du Vietnam

Il y a 80 ans, le 19 août 1945, le peuple vietnamien se levait pour mener à bien l’insurrection générale, renverser le pouvoir colonial et mettre fin à l’histoire du colonialisme français et du régime féodal. Cette grande révolution a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire nationale, plaçant l’"indépendance nationale associée au socialisme" au cœur du développement du pays. Elle reste, aujourd’hui encore, l’un des exploits les plus marquants du Vietnam au XXᵉ siècle, tant par sa portée historique que par sa résonance contemporaine.

Quatre-vingts ans après, le succès de la Révolution d’Août 1945 demeure le témoignage éclatant de la clairvoyance du Parti communiste d’Indochine et de son leader visionnaire, Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh. Il incarne également la puissance de la solidarité nationale, ainsi que la détermination du peuple vietnamien à surmonter les épreuves, les difficultés et les sacrifices.

Le 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam sur la place Ba Dinh (Hanoï), devant le peuple et la communauté internationale. Ce succès ouvrit un nouveau chapitre dans l’histoire du Vietnam, celui de "l’indépendance nationale associée au socialisme", marquant le début de périodes glorieuses pour le pays.

Sur la place Ba Dinh, Hô Chi Minh traça les contours de cette ère nouvelle : "Notre peuple a brisé les chaînes coloniales qui pesaient sur lui depuis près de cent ans pour fonder un Vietnam indépendant. Il a aboli le régime monarchique qui durait depuis des siècles pour établir la République démocratique".

Indépendance nationale associée au socialisme

au cœur du développement du pays

D’un territoire colonisé et absent de la carte du monde, et d’un régime féodal arriéré, le Vietnam devint un État souverain, gouverné par le peuple travailleur. Dans le programme pour la construction du pays durant la période de transition vers le socialisme, on rappelait : "La victoire de la Révolution d’août 1945 a brisé la domination coloniale et féodale, établi la République démocratique du Vietnam et ouvert à notre peuple l’ère de l’indépendance et de la liberté".

Pour préserver cette indépendance, le peuple vietnamien mena de longues guerres de résistance, endurant privations et sacrifices pour triompher des forces coloniales, impérialistes et réactionnaires, tout en construisant le socialisme au Nord. Au printemps 1975, la victoire de la Campagne Hô Chi Minh permit la libération totale du Sud et la réunification du pays. Les objectifs stratégiques de l’ère d’indépendance et de liberté étaient alors pleinement atteints.

Cette victoire marqua l’époque de la paix, de l’indépendance nationale, de la démocratie et du socialisme. Comme l’histoire l’a montré, à partir de 1945, le processus de décolonisation s’accéléra dans le monde entier, entraînant la disparition du système colonial à la fin du XXᵉ siècle. Plus d’une centaine de nations devinrent indépendantes, tracèrent librement leur voie, nombre d’entre elles choisissant l’orientation socialiste. La carte politique du monde fut redessinée, marquée par une série de dynamiques et de tournants majeurs.

Poursuivant l’ère de l’indépendance, la politique de Dôi Moi (Renouveau) fut lancée par le Vietnam pour surmonter les défis, saisir les opportunités de développement et atteindre les objectifs fixés par les congrès du Parti communiste du Vietnam et les résolutions du Comité central. L’objectif ultime est de mener le pays vers une nouvelle ère de stabilité et de prospérité. Près de 40 ans de réformes (1986-2025) ont permis au Vietnam de quitter le statut de pays sous-développé et de s’intégrer pleinement à l’économie mondiale.

Multiplié par 97, le PIB du Vietnam figure parmi les quarante plus grandes économies et les vingt premiers marchés d’exportation au monde. Le pays se classe également en tête des nations de même niveau de développement pour l’indice de développement humain et l’innovation. Le Vietnam entretient des partenariats stratégiques ou globaux avec 37 États et est reconnu comme un acteur fiable et actif sur la scène internationale. Jamais le pays n’avait connu une position, une stature, une puissance et un prestige international tels qu’aujourd’hui.

Actuellement, le Vietnam est autant salué pour son héroïsme dans la lutte de libération nationale que respecté pour son succès économique, devenu une référence pour les pays en développement. Ses réalisations jouent un rôle précieux, à la fois théorique et pratique, pour le mouvement communiste international et pour la construction du socialisme dans le monde.

Ère de l’essor national

Les acquis des deux ères - de l’indépendance et du renouveau - forment un socle solide pour ouvrir l’ère de l’essor national : l’objectif du Vietnam est désormais "un pays prospère et puissant, une société socialiste, aux côtés des grandes puissances". La priorité est de réaliser, d’ici 2030, le statut de pays en développement à revenu intermédiaire supérieur et, d’ici 2045, celui de pays socialiste développé à revenu élevé.

Au cours de son histoire millénaire, et plus particulièrement depuis 1930, le Parti communiste du Vietnam et son peuple ont remporté de nombreuses victoires, souvent jugées impossibles, ouvrant ainsi de nouvelles ères glorieuses sous l’égide de Hô Chi Minh.

La Révolution d’août a inauguré l’ère de l’indépendance, inscrit le Vietnam victorieux dans le vocabulaire politique mondial et contribué aux grandes vagues révolutionnaires du XXᵉ siècle. Le Renouveau, quant à lui, illustre un Vietnam ferme et créatif, avançant même face aux défis les plus redoutables, ouvrant la voie à l’industrialisation et à la modernisation, vers un pays riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Face aux opportunités et aux défis actuels, une nouvelle ère s’ouvre : celle d’un Vietnam aspirant au rang de nation développée, avançant avec confiance sur la voie de l’indépendance nationale et du socialisme. Le chemin parcouru depuis le printemps 1930 porte l’empreinte de l’automne 1945, de Diên Biên Phu en 1954, de la victoire du printemps 1975, et se prolonge aujourd’hui dans l’essor sans précédent que connaît le pays.

Aujourd’hui, quatre-vingts ans après la Révolution d’août et la Fête nationale du 2 septembre 1945, le parcours éclatant du Vietnam apparaît plus clairement : d’un pays colonial arriéré à l’indépendance pour la nation, à la liberté pour l’homme et au bonheur pour le peuple ; des épreuves et difficultés surmontées grâce au Renouveau opportun, pour atteindre sans cesse de nouveaux paliers de développement et nourrir l’aspiration ardente à la prospérité et à la civilisation dans l’ère nouvelle.

